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اعتقال مدرب رياضي سويدي بسبب مزحة

2022-07-29 / 19:07
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هبة بريس _ وكالات

كشفت وسائل إعلام سويدية عن اعتقال مدرب كرة اليد السويدي بسبب مزحة حول قنبلة في حقائبه في مطار كوبنهاغن.

ووقع الحادث أثناء فحص الأمتعة، عندما سئل عما بداخل الحقيبة، فأجاب بوجود قنبلة، حيث تم استدعاء خبراء المتفجرات إلى المطار، وإجلاء المسافرين من المبنى، وألقي القبض على المدرب المزوح.

وقالت هانا فوغيلستروم، مدير الفريق الرياضي الذي يدربه “صاحب القنبلة”: “هذا الشخص أوقف عن مهامه مع الاتحاد حتى إشعار آخر، مثل هذا السلوك ليس طبيعيا”.

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