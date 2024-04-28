توقيف مرشحة الرئاسة الأمريكية جيل ستاين في احتجاجات مؤيدة لفلسطين

2024-04-28 / 15:07
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أوقفت الشرطة الأمريكية المرشحة للرئاسة جيل ستاين في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة واشنطن بمدينة سانت لويس.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن المتحدث باسم حملة ستاين قوله لقد تم “توقيف المرشحة الرئاسية لحزب الخضر جيل ستاين، السبت، خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في جامعة واشنطن، ولسنا على علم بأي اتهامات في الوقت الحالي”.

وشاركت ستاين في الاحتجاج لدعم الطلاب الذين نصبوا مخيما، وأعلنوا أنهم لن يغادروا حتى تتخلى جامعة واشنطن عن علاقاتها بشركة بوينغ وتقاطع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، من بين مطالب أخرى.

2024-04-28 / 15:07
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