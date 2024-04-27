إيطاليا..مــ..ـقتل شاب مغربي بطعنات غادرة في ظروف غامضة

2024-04-27 / 20:25
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عبد اللطيف الباز – هبة بريس

لقي مهاجر مغربي مصرعه في ظروف غامضة بعدة طعنات غادرة بواسطة سلاح الأبيض في الشارع العام مدينة كاستيلنوفو الإيطالية.

ووفق مصادر محلية، فالهالك يبلغ من العمر 36 عاما يدعى قيد حياته ” د ج ” ، تعرض لإعتداء من قبل مجهول الهوية، بعدما احتد النقاش بينهما، حيث تحول من ملاسنات كلامية إلى شجار تعرض على إثره للطعن على مستوى الفخذ مما أدى إلى نزيف حاد تم نقله على إثرها للمستشفى إلا أنه توفي متأثرا بالطعنة.

ووفق ذات المصدر، فان الحادث استنفر مختلف السلطات الإيطالية بالمنطقة،وتم نقل الجثة صوب مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي فيما تم فتح تحقيق في الموضوع للوقوف على ظروف وملابسات الجريمة، في أفق التوصل إلى هوية الجاني أو الجناة المحتملين.

2024-04-27 / 20:25
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