خطط لاغتيال معارضين جزائريين والصاقها بالمغرب ..الأمن الفرنسي يعتقل “بنسديرة”

اعتقلت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، بوق النظام الجزائري المقيم بالخارج، السعيد بن سدير، وذلك على خلفية معطيات دقيقة وفرتها المخابرات المغربية تفيد بتخطيط بنسديرة بتنسيق مع أجهزة المخابرات الجزائرية لتنفيذ عمليات اغتيال معارضين والصاقها بالمغرب .

وقال موقع “مغرب انتلجنس ” أن الاعلامي الجزائري بنسديرة اعتقل اليوم السبت بالعاصمة الفرنسية باريس إثر الإشتباه في علاقته بعملاء جزائريين تسللوا الى فرنسا وقاموا بالتنسيق مع بنسديرة لتنفيذ عمليات اغتيال ضد معارضين جزائريين .

وأضاف المصدر ذاته إلى أن اعتقال بنسديرة جاء بفضل معطيات وفرتها المخابرات المغربية للسلطات الفرنسية .