زلزال بقوة 6,5 درجات قبالة جزيرة جاوا باندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات قبالة سواحل جزيرة جاوا الإندونيسية، اليوم السبت، وفق ما أفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية.

وذكرت الوكالة أن سكان العاصمة جاكرتا ومدينة باندونغ المجاورة شعروا بالزلزال وعمد العديد منهم إلى إخلاء المباني.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه لم يتم توجيه إنذار من حصول تسونامي، فيما أشار المعهد الأمريكي للجيوفيزياء الى أن الزلزال وقع على عمق 68,3 كيلومترا.

وتشهد إندونيسيا، الأرخبيل المترامي الواقع عند “حزام النار” في المحيط الهادىء، الزلازل بشكل متكرر.

وضرب زلزال بقوة 6,2 درجات جزيرة سولاويسي في يناير 2021 مخلفا أكثر من مئة قتيل ومتسببا في تشريد الآلاف، فيما قضى أزيد من 2200 شخص في نفس الجزيرة جراء زلزال عنيف بلغت قوته 7,5 درجات سنة 2018.

وفي سنة 2004، ضرب زلزال شديد بقوة 9,1 درجات إقليم أتشي محدثا تسونامي عملاقا ومخلفا أزيد من 170 ألف قتيل.