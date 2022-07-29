حفل زفاف في البيت الأبيض قبل نهاية العام

هبة بريس _ وكالات

أعلنت ناعومي بايدن، حفيدة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنها ستقيم حفل زفافها في وقت لاحق من هذا العام، بالبيت الأبيض.

وفي تغريدة لها، قالت نعومي: “لا يمكن أن يكون الأمر أكثر حماسة” مشيرة إلى أن القرار كان من المفروض أن تبت فيه هي وخطيبها بيتر نيل قبل أسابيع.

وكانت نعومي قالت في إبريل إنها وخطيبها نيل سيقيمان حفلا صغيرا فقط في البيت الأبيض، على أن يقام حفل أكبر في مكان آخر.

وتضمنت تغريدة نعومي بايدن صورة للحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، حيث سيقام حفل الزفاف.

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