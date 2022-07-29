العاهل السعودي وولي عهده يبرقان الملك: متمنياتنا لكم بالصحة والسعادة

هبة بريس

بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الجمعة، رسالة إلى الملك محمد السادس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، صباح اليوم الجمعة، أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز بعث برقية تهنئة للملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم في بلاده.

وأعرب العاهل السعودي عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لنظيره المغرب ولحكومة وشعب المغرب الشقيق بالتقدم والازدهار.

من جانبه، بعث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة مماثلة للملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم في المملكة المغربية.

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