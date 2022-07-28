كأس العرش .. نهضة بركان بطلا

2022-07-28 / 22:59
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توج فريق نهضة بركان لكرة القدم بطلا لمسابقة كأس العرش، للموسم الرياضي 2021/2022، عقب فوزه على نظيره الوداد الرياضي، بالركلات الترجيحية، في مباراة جمعت الفريقين، الخميس 28 يوليوز 2022، في ملعب مجمع الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وعحز الفريقان عن التسجيل طيلة الوقت الاصلي والاضافي من المباراة قبل أن يلتجأ الطرفان لضربات الترجيح والتي ابتسمت لفارس الشرق نهضة بركان بعد تصدي الحارس الوعد لثلاث ضربات .

جدير بالذكر انه بعدما توج بكأس الكونفدرالية الإفريقية، شهر ماي الأخير، للمرة الثانية في تاريخه، توج، مجددا، نادي نهضة بركان بطلا لكأس العرش، للمرة الثانية في تاريخه، أيضا، بعد الأولى سنة 2018، محققا الثنائية خلال للموسم الرياضي الأخير 2021/2022

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