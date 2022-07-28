التويزي: “وجهنا أكثر من 45 طلب استدعاء للوزراء لحضور اللجان البرلمانية”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أشاد أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بحصيلة فريقه النيابي داخل الغرفة الأولى للبرلمان المغربي المتعلقة بالدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى.

و أكد التويزي بأن مجلس النواب قد صادق على ما يقارب 32 مشروع قانون، منها قوانين جديدة وقوانين معدلة وعدد من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، بالإضافة إلى ثلاثة مقترحات قوانين.

و أضاف رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة و المعاصرة بأنه تم خلال هذه الدورة طرح حوالي 4000 سؤال كتابي و شفوي، وفريق الأصالة والمعاصرة تصدر عدد الأسئلة الكتابية والشفوية المطروحة على أعضاء الحكومة.

و أوضح البرلماني التويزي بأنه تم خلال هذه الدورة القيام بعمل كبير، وتم توجيه ما يفوق 45 طلب استدعاء للوزراء لحضور اللجان في مواضيع مختلفة.

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