جامعة الكرة تفصح عن تعيينات الطاقم التحكيمي لنهائي الكأس الفضية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الخميس للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط و الذي سيحتضن نهائي كأس العرش بين الوداد الرياضي و نهضة بركان.
و في هذا الصدد، أفصحت لجنة التحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن قائمة تعيينات حكام هاته المباراة النهائية القوية التي ستجمع بين فريقين يبحثان معا عن تحقيق لقب الكأس الفضية.
و سيقود رضوان جيدا المباراة كحكم للساحة، بمساعدة كل من لحسن أزكاو و زكرياء البرينسي، فيما سيكون محمد بلوط حكما رابع.
أما في غرفة الفار، فيستواجد كل من سمير الكزار كحكم فار أول و يساعده كل من نبيل بنرقية و إدريس أيت جيلال.
*الصورة من الأرشيف
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0