جامعة الكرة تفصح عن تعيينات الطاقم التحكيمي لنهائي الكأس الفضية

2022-07-28 / 10:34
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الخميس للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط و الذي سيحتضن نهائي كأس العرش بين الوداد الرياضي و نهضة بركان.

و في هذا الصدد، أفصحت لجنة التحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن قائمة تعيينات حكام هاته المباراة النهائية القوية التي ستجمع بين فريقين يبحثان معا عن تحقيق لقب الكأس الفضية.

و سيقود رضوان جيدا المباراة كحكم للساحة، بمساعدة كل من لحسن أزكاو و زكرياء البرينسي، فيما سيكون محمد بلوط حكما رابع.

أما في غرفة الفار، فيستواجد كل من سمير الكزار كحكم فار أول و يساعده كل من نبيل بنرقية  و إدريس أيت جيلال.

*الصورة من الأرشيف

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