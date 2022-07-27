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استطلاع: 75% من الديمقراطيين ضد ترشيح بايدن للرئاسة عام 2024

2022-07-27 / 18:16
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هبة بريس _ وكالات

قال ثلاثة من كل أربعة مشاركين ديمقراطيين وذوي ميول ديمقراطية، في استطلاع جديد لشبكة CNN، إنهم لا يريدون أن يكون الرئيس الأمريكي جو بايدن المرشح الرئاسي لحزبهم في عام 2024.
ووجد الاستطلاع أن 75% قالوا إنهم يريدون شخصا آخر ليكون المرشح الديمقراطي في عام 2024، بينما أيد 25% ترشيح بايدن.

وقال 42% إنهم لا يريدون أن يكون بايدن مرشح الحزب لعام 2024 لأنهم لا يريدون إعادة انتخابه كرئيس، بينما قال 32% إنهم لا يعتقدون أن بايدن يمكنه هزيمة مرشح جمهوري في الانتخابات القادمة.

هذا وقال 55% من الجمهوريين المشاركين في الاستطلاع إنهم لا يريدون أن يكون الرئيس السابق دونالد ترامب مرشح حزبهم في عام 2024، بينما قال 44% من المشاركين عكس ذلك.

وفي وقت سابق من العام الحالي، أجري استطلاع مماثل بينت نتائجه أن 51% من الديمقراطيين يريدون مرشحا غير بايدن ليكون مرشحهم الرئاسي في الانتخابات المقبلة، بينما أبدى 45% من المشاركين اهتماما بترشح بايدن مرة أخرى.

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