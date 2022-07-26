توقيع إتفاقية إطار رياضية بين المغرب وإسرائيل

هبة بريس _ و م ع

تم ، اليوم الثلاثاء بالرباط، توقيع إتفاقية إطار للتعاون بين الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة والجمعية الاسرائيلية للعبة، تروم على الخصوص تعزيز التعاون الرياضي عبر تبادل الخبرات في مجال التدريب والتكوين في الكرة الطائرة.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعتها رئيسة الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة بشرى حجيج ورئيس الجمعية الاسرائيلية للعبة أشر كاسو بحضور رئيس الكونفدرالية الأوروبية للكرة الطائرة ألكسندر بوريتشيتش، إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين ، وتنظيم الدوريات واللقاءات الودية بين فرق من البلدين (محترفين وهواة) من جميع المستويات والفئات العمرية من الجانبين المغربي والاسرائيلي .

كما تنص الاتفاقية على تنظيم لقاء سنوي بين منتخبي كرة الطائرة ، ذكورا وإناثا، بالمغرب وإسرائيل، وتبادل البعثات الرياضية بين البلدين والمشاركة في التظاهرات الرياضية والمهرجانات التقليدية، وكذا تعزيز التكوين عبر إجراء دورات تدريبية لفائدة المدربين والخبراء لكلا البلدين.

وتشمل الاتفاقية أيضا تنظيم تربصات تدريبية بالتناوب في المغرب واسرائيل، وزيارات متبادلة للأطفال والشباب ،ذكورا وإناثا، وتنظيم لقاء سنوي بين الفريق الاسرائيلي لكرة الطائرة ونظيره المغربي تتخلله أنشطة تربوية واجتماعية وثقافية في المغرب وإسرائيل ،إلى جانب عقد لقاء سنوي بين المشرفين على تفعيل الاتفاقية والمسيريين من الجامعة الملكية والجمعية الاسرائيلية.

كما تروم تعزيز التعاون وتبادل التجارب في المجال الرياضي والبنيات التحتية الرياضية، وكذا في مجال التحكيم الرياضي والتداريب الثنائية لفائدة المدربين والرياضيين من أجل تقوية الجانب التقني والبدني لديهم وللممارسيين.

وبالمناسبة ، قال الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السيد يوسف بلقاسمي إن “هذه الاتفاقية، تأتي في إطار تنزيل الاتفاق والإختيارات الاستراتيجية بين المغرب وإسرائيل ، كما تتماشى مع إرادة البلدين في بناء المستقبل القائم على أساس التعاون متعدد الأبعاد”.

وأضاف بلقاسمي، في تصريح للقناة الإخبارية (إم24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “الرياضة تشكل جانبا مهما ضمن تنزيل هذه الاختيارات الإستراتيجية ، باعتبارها تعد عاملا أساسيا للحفاظ على الصحة والاندماج الاجتماعي والتعايش ونشر القيم النبيلة”.

وأشار إلى أن الاتفاقية تروم الارتقاء بالحكامة وتبادل الخبرات والمشاركة في التظاهرات الرياضية المشتركة ، فضلا عن تعزيز التكوين في مجال التحكيم والتدبير الرياضي إلى جانب أنشطة أخرى بما في ذلك التحضير للألعاب الأولمبية المقبلة ، مؤكدا أن تنزيل مضامين الاتفاقية يستهدف الارتقاء بالرياضة بالبلدين بصفة عامة ، وممارسة الكرة الطائرة على وجه الخصوص .

من جهتها، قالت رئيسة الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة بشرى حجيج، في تصريح مماثل، إن هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار التوجهات العامة للمملكة المغربية، تهدف إلى تأسيس إطار مرجعي للشراكة على أساس تبادل التجارب والخبرات، والعمل المشترك في مجال التكوين والتدريب الخاصة بهذا الصنف الرياضي.

بدوره، قال رئيس الجمعية الإسرائيلية للكرة الطائرة أشر كاسو إن إتفاقية التعاون المبرمة مع الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة تندرج في إطار تعزيز العلاقات الإنسانية والرياضية والثقافية بين البلدين ، كما ستمكن من الارتقاء بمستوى اللعبة .

وأشار إلى أن الإتفاقية ستمكن أيضا من تنظيم دوريات في هذه الرياضة على مستوى البلدين ، وتعزيز التعاون الثنائي ومختلف الجوانب المتعلقة بتكوين المدربين والحكام .

جدير ذكره أنه تم ، الشهر الماضي بالرباط، توقيع إتفاقية إطار للتعاون بين الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة والجمعية الاسرائيلية للعبة تروم على الخصوص تعزيز التعاون الرياضي في مجال كرة السلة.

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