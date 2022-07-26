سعودية أم مغربية؟..اليوتيوبر دانا العتيبي تتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي

نجلاء مزيان

تصدرت اليوتيوبر دانا العتيبي الترند بمجموعة من المواقع، بعدما تعرضت للقتل يوم أمس الاثنين على يد زوجها السابق، براينت تيخادا كاستيلو.

و حسب مواقع إعلامية أمريكية فإن دانا كانت حاملا في شهرها الثالث، حيث سدد لها زوجها الجندي في مشاة البحرية الأمريكية عدة طعنات أثناء تواجدها بهواي الأمريكية.

و تضاربت الأخبار حول الجنسية الأصلية لليوتيوبرز دانا العتيبي بين السعودية و المغربية، حيث قام بعض النشطاء المغاربة برفع هاشتاغ بموقع تويتر جاء فيه “دانا العتيبي سعودية و ليست مغربية”.

و الجدير بالذكر أن دانا العتيبي تحمل الجنسية الأمريكية وتعيش في الولايات المتحدة، كما أنها تعد من أشهر الشخصيات على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على موقع “سناب شات”.

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