سعودية أم مغربية؟..اليوتيوبر دانا العتيبي تتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي

2022-07-26 / 13:56
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نجلاء مزيان

تصدرت اليوتيوبر دانا العتيبي الترند بمجموعة من المواقع، بعدما تعرضت للقتل يوم أمس الاثنين على يد زوجها السابق، براينت تيخادا كاستيلو.

و حسب مواقع إعلامية أمريكية فإن دانا كانت حاملا في شهرها الثالث، حيث سدد لها زوجها الجندي في مشاة البحرية الأمريكية عدة طعنات أثناء تواجدها بهواي الأمريكية.

و تضاربت الأخبار حول الجنسية الأصلية لليوتيوبرز دانا العتيبي بين السعودية و المغربية، حيث قام بعض النشطاء المغاربة برفع هاشتاغ بموقع تويتر جاء فيه “دانا العتيبي سعودية و ليست مغربية”.

و الجدير بالذكر أن دانا العتيبي تحمل الجنسية الأمريكية وتعيش في الولايات المتحدة، كما أنها تعد من أشهر الشخصيات على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على موقع “سناب شات”.

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