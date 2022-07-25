الصورة المتداولة

هذه حقيقة نصب صواريخ جزائرية على حدود المغرب..

2022-07-25 / 19:30
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هبة بريس _ الرباط

ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها تُظهر بدء الجيش الجزائري نصب صواريخ في جنوب غرب البلاد، في ما يوحي بأنه ردّ على التقارب المغربي الإسرائيلي

ويظهر في الصورة المتداولة ما يبدو أنها آليات عسكرية ثقيلة، وجاء في التعليقات المرافقة على موقعي فيسبوك وتويتر “بدء نصب الصواريخ المدمّرة “.

لكن الصورة في الحقيقة ملتقطة قبل سنوات، ولا شأن لها بالجزائر.

وقالت”فرانس برس”،إن هذه الصورة ظهرت مع هذا الادّعاء في الثالث والعشرين من يوليو الجاري.

وقبل أيام من ظهور هذه المنشورات، وتحديداً في العشرين من يوليو، أعلن المغرب وإسرائيل تعزيز تعاونهما العسكري في محادثات جرت في الرّباط بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، وعدد من كبار المسؤولين.

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