هذه حقيقة نصب صواريخ جزائرية على حدود المغرب..
هبة بريس _ الرباط
ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها تُظهر بدء الجيش الجزائري نصب صواريخ في جنوب غرب البلاد، في ما يوحي بأنه ردّ على التقارب المغربي الإسرائيلي
ويظهر في الصورة المتداولة ما يبدو أنها آليات عسكرية ثقيلة، وجاء في التعليقات المرافقة على موقعي فيسبوك وتويتر “بدء نصب الصواريخ المدمّرة “.
لكن الصورة في الحقيقة ملتقطة قبل سنوات، ولا شأن لها بالجزائر.
وقالت”فرانس برس”،إن هذه الصورة ظهرت مع هذا الادّعاء في الثالث والعشرين من يوليو الجاري.
وقبل أيام من ظهور هذه المنشورات، وتحديداً في العشرين من يوليو، أعلن المغرب وإسرائيل تعزيز تعاونهما العسكري في محادثات جرت في الرّباط بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، وعدد من كبار المسؤولين.
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المغرب وقف ضد أمريكا وألغى مناورتها .العسكرية المغرب وقف ضد الاتحاد الأوروبي وألغى اتصالاته.
المغرب وقف في وجه فرنسا حتى استسلمت
المغرب وقف ضد الأمم المتحدة وأصاب امينها العام بالإحباط .
المغرب وقف ضد الاتحاد الأفريقي يتفرج عليه ويضحك من بعيد
المغرب ألغى بطولة أفريقيا لأول مرة
المغرب ألغى القمة العربية لأول مرة كم انت كبير بمواقفك أيها المغرب العظيم ولا عزاء للحاقدين..
تحية وتقدير للدبلوماسية المغربية بالقيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله…
الجيش المغربي يتحرك بدقة ويترقب عن بعد بصمت ولايتحرك إلا بصاحب القرار ملكنا محمد السادس نصره الله ..
على هذا البلد ان يتولى محاربة الفقر والبؤس والعطالة والهجرة اولا ويترك المغرب وشانه.
مازال جبربل يوصني على الجار حتى
ضنيت انه سيورثه والحق الجار والجيران
من وصية جبريل لرسول الله صلى الله
عليه وسلم والجار ذو الجار القريب
والجار البعيد والصلح خير والشيطان
عدوكم. فاللهم اهدينا يارب العالمين..
بلادنا بلاد العز والكرم والجود وحسن الضيافة وفي حماية ملكنا الهمام الملك محمد السادس نصره الله اللهم انصره وانصر حماة الوطن ..
الدبلوماسية المغربية قوية جدا وتتجه بشكل صحيح لانهاء النزاع المفتعل فقط مسألة وقت ويوجه المغرب اخر ضرباته الذكية وينهي مسألة مغربية الصحراء المغربية اسمها الى أراضيه..
بعد فشل النظام الجزائري ديبلوماسيا أصبح يبحث عن منافذ أخرى للتشويش على المملكة في تقدمها ونجاحاتها..
اتقوا لله في انفسكم نحن تجمعنا روابط الدين والاخوة والاسلام والعروبية اللهم ردنا اليك ردا جميلا..
اتقوا الله من الفتن واتركوا الشعوب تعيش بسلام ..
هو الحب والأخوة وحلم التآلف والإتحاد ولم الشمل الذي يرفضه السياسيين والإعلاميين يوما ما ان يجتمع شمل دول المغرب العربي 5 ..
خبر كاذب و إن كان صحيحا لا يجب أن ينشر وخلق الفتن بين شعبين متحابين ولهم روابط الدم والصلة..
المغاربة والجزائريين اخوة فاصلحوا بين إخوانكم لن تكون هناك حرب فذلك ماتطمح إليه اليهود بصفة عامة «لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم»..
الدولة الناجحة هي التي توفر لشعبها الآمن الغذائي والكرامة والحرية غير ذالك تسمى دولة فاشلة في خدمة مصالح شعبها..
اللهم أجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن..
نظام الجزائر ديكتاتوري يزرع الحقد والكراهية في صفوف الشعوب وليس ذالك من شيم الأخلاق..
بعيدا عن السياسة و السياسيين
شعبين يجمعهما تقريبا نفس المصير و نفس العادات و التقاليد و طريقة العيش لذلك الاصح قول شعب ليس شعبين اما الحكومتين فلا شأن لنا بسياستهم الحقدة ..
نريد فتح الحدود تحية للشعب الجزائري..
الهم أجمع ووحد صفوف الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري لما فيه المصلحة للبلدين الجارين ..
اللهم اصلح دات ببننا و ألف ببن قلوبنا يارب العالمين ..