صوفيا سعيدي تستعد لاستضافة أهم النجوم المغاربة في برنامج  MBC Trending

نجلاء مزيان

تستعد مقدمة برنامج Trending على قناة MBC، المغربية صوفيا سعيدي لإطلاق موسم جديد بحلة مختلفة ملبية طلبات محبيها و متابعي برنامجها، حيث سيشهد الموسم المقبل تغييرا على مستوى الضيوف مثل زهير بهاوي ومنال بنشليخة، إيهاب أمير وزكرياء الغافولي.. ، كما ستخص صوفيا جمهور Trending بالعديد من المفاجآت.

و تمكنت المغربية صوفيا سعيدي من خطف الأضواء خلال تقديمها أولى حلقات برنامج MBC Trending، الذي يحظى بشعبية واسعة في العالم العربي، اذ استطاعت أن تبرز بشكل مهني مدى قدرتها وتمكنها من الوقوف أمام الكاميرا و تقديم برنامج حواري من هذا الحجم في قناة ام بي سي.

و أثمرت جهود صوفيا ، بفضل العمل الشاق على تطوير حضورها الإعلامي، لتصبح الآن مقدمة جيدة لبرنامج “Trending” على قناة MBC العربية، وهو اختيار كلفها الوقت والمثابرة والايمان بالنجاح.

و تطمح صوفيا الى أن تكون رمزا في سماء الإعلام، وان تطلق العنان لمواهبها لتكون اسما لامعا يشرف وطنها المغرب، فهي تخطط بكل جد لطريق نجاحها وترسم ملامح مستقبلها مابين البرامج التلفزيونية وعالم السينما الساحر .

و نالت صوفيا لقب ملكة جمال العالم العربي لمرتين، فقد فتح لها جمالها المغربي الآسر ذو اللمسة السمراء أبواب الشهرة والتفرد، و الى جانب مسارها العلمي المتميز ، هي حاصلة على “بكالوريوس في الإدارة الدولية”، ودرجة الماجستير في البحوث في التطورات التكنولوجية والتنظيمية الاستراتيجية، ودرجة الماجستير الثانية في الإدارة الاستراتيجية وريادة الأعمال.

و يشار ان صوفيا سعيدي تستعد في الآونة الأخيرة الى دخول عالم السينما من خلال تجربة عالمية، سيكون لها وقع كبير على حياتها و مستقبلها، لهذا تركز في نجاح هذا العمل .

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