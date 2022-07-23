صورة تعبيرية

خلال 6 أشهر.. إحالة 507 ألف شخص على العدالة

2022-07-23 / 10:37
19
هبة بريس

حرصت المديرية العامة للأمن الوطني خلال النصف الأول من سنة 2022 على مواصلة تعزيز آليات ووحدات شرطة النجدة، وتدعيم البنيات الشرطية المكلفة بزجر الجريمة، خصوصا فرق مكافحة العصابات وقاعات القيادة والتنسيق وفرق الكشف عن المتفجرات، وذلك في سياق تنزيلها لمخطط العمل الرامي لتوطيد الإحساس بالأمن والتقليص من مؤشرات الجريمة.

وقد أسفرت العمليات الأمنية المنجزة على مستوى جميع المراكز والأقطاب الحضرية على الصعيد الوطني، خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، عن تسجيل تراجع بنسبة 24 بالمائة في المظهر العام للجريمة مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، وبنسبة نجاح في استجلاء حقيقة الجرائم ناهزت 93,48 بالمائة، أما عدد الأشخاص المحالين على العدالة فقد بلغ 507 ألف و258 شخصا، من بينهم 98 ألف و364 شخصا كانوا يشكلون موضوع أبحاث في قضايا تتنوع ما بين الجنايات والجنح.

وقد تم أيضا تسجيل تراجع ملحوظ بنسبة فاقت 30 بالمائة في عدد قضايا المخدرات وبنسبة ناقص 22 بالمائة في عدد الموقوفين في هذا النوع من القضايا، التي أسفرت عمليات الحجز المنجزة في إطارها عن ضبط 75 طنا و540 كيلوغراما من مخدر الحشيش، و160 كيلوغراما من مخدر الكوكايين، و346 ألفا و358 قرصا مهلوسا من بينها 32 ألفا و133 قرصا من مخدر الإكستازي، علاوة على كيلوغرامين من مخدر الهيروين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of في أوج الحرارة المفرطة.. ماذا أعدت وزارة آيت الطالب لمواجهة سم العقارب والزواحف؟

في أوج الحرارة المفرطة.. ماذا أعدت وزارة آيت الطالب…

2022-07-23 / 14:00
Photo of نشرة إنذارية.. موجة حرارة وزخات رعدية من السبت إلى الاثنين

نشرة إنذارية.. موجة حرارة وزخات رعدية من السبت إلى…

2022-07-23 / 11:51
Photo of خلال 6 أشهر.. مكتب أنتربول الرباط نشر 1851 مذكرة بحث دولية

خلال 6 أشهر.. مكتب أنتربول الرباط نشر 1851 مذكرة…

2022-07-23 / 11:39
Photo of البرلماني “وشاك” للوزيرة بنعلي: إعدام لاسامير “ضرب في السيادة الطاقية للمغرب”

البرلماني “وشاك” للوزيرة بنعلي: إعدام لاسامير “ضرب في السيادة…

2022-07-23 / 09:50
Photo of الملك يهنئ دروبادي مورمو بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية الهند

الملك يهنئ دروبادي مورمو بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية الهند

2022-07-23 / 09:31
Photo of طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-07-23 / 09:12
Photo of الزا الإسبانية تسيطر على 75٪ من النقل الحضري بالمغرب بخدمات رديئة

الزا الإسبانية تسيطر على 75٪ من النقل الحضري بالمغرب…

2022-07-23 / 00:10
Photo of استقبل مركزيات نقابية ..آيت الطالب يواصل جولات الحوار الإجتماعي

استقبل مركزيات نقابية ..آيت الطالب يواصل جولات الحوار الإجتماعي

2022-07-22 / 22:40
Photo of مجلس رضا الشامي يقدم رأيه حول السياسات العمومية الخاصة بالشباب

مجلس رضا الشامي يقدم رأيه حول السياسات العمومية الخاصة…

2022-07-22 / 21:52
Photo of حالة الطوارئ المائية..”راديج” تعلن عن خفض صبيب المياه الصالحة للشرب

حالة الطوارئ المائية..”راديج” تعلن عن خفض صبيب المياه الصالحة…

2022-07-22 / 21:46

‫19 تعليقات

  1. يبقى هذا هو الرقم المصرح به تجاه الموقوفين حيث انه لا يزال اضعاف مضاعفة منهم فارين من العدالة ونتمنى القضب عليهم

  2. تحية واجلال للمدرسة العامة للأمن الوطني ولكل عناصرها للمجهودات المبذولة من إيقاف المبحوثين عنهم..

  3. يجب اطلاق حملة وطنية من اجل بتنسيق مع المدرية العامة لمراقبة التراب الوطني للقبض على كل الفارين من قبضة الأمن ..

  4. مبادرة جميلة يجب تشديد الخناق على المبحوثين عنهم إقليميا وجهويا وطنيا ..

  5. يجب الترخيص قانونيا للشرطة بإطلاق النار وقتل المجرمين والمبحوث عنهم لانهم يهددوا سلامة وأمن المواطنين..

  9. اغلب الموقوفين لديهم الاتجار في المخدرات.او شيك بدون رصيد. او الضرب والجرح…

  10. القيام بحملات أمنية يجب ان تكون في الاحياء الهامشية والمناطق السوداء التي تكون وكر المجرمين والجانحين ذوي السوابق القضائية..

  11. احيانا مجهودات العناصر الأمنية تذهب هباء منثورا وذالك عندما يتم القبض على المجرمين ولكن القضاء ينساها معهم بدعوة انه ليس له قرينة اثبات ضده..

  12. يجب على المجلس الأعلى السلطلة القضائية ان تعيد النظر في المنظومة والأحكام القضائية فيما يخص العقوبات..

  13. الشرطة فخر بلدنا المغرب وذالك المكانة التي تعرفها عالميا وكذا المخابرات في صد اي هجوم إرهابي داخل وخارج ارض الوطن..

  17. كل الإحترام و التقدير للعناصر الأمنية الساهرة على امن المغاربة وعلى رأسهم السيد عبد اللطيف حموشي..

  18. نفتخر بكم وانتم فخر المغرب وسياد المغرب .عاش الملك . الله الوطن الملك

  19. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وارزق اهله النعم والاستقرار..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق