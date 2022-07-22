عقب حذفها جميع صورهما…هل انفصلت دنيا بوطازوت عن زوجها ؟

2022-07-22 / 20:25
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نجلاء مزيان

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية انتشار خبر انفصال الفنانة المغربية دنيا بوطازوت عن زوجها رجل الأعمال عبد القادر بلكرمة بعد قصة حب خطفت الأضواء خلال السنوات الأخيرة.

و فاجئت الفنانة المغربية متابعيها، حيث أقدمت على حذف جميع الصور التي تجمعها و زوجها بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعل متابعيها يرجح فرضية انفصالها عن زوجها.

و يشار أن علاقة دنيا و زوجها طالتها العديد من الإشاعات خلال الفترة الماضية حيث انتشر لأكثر من مرة خبر انفصالهما ليعودا الأخيرين بنفي الخبر بطريقتهما الخاصة.

و في ذات الصدد، أكد مصدر لجريدة هبة بريس الالكترونية، صحة الأخبار الرائجة، مشيرا أن علاقة دنيا و زوجها غير مستقرة بالآونة الأخيرة، خاصة بعد مرورهما بالعديد من المشاكل.

و أضاف ذات المتحدث أنه بالرغم من الخلافات الموجودة بين الطرفين و التي دائما ما تنتهي بالصلح بسبب تدخل بعض المقربين منهما، إلا أن دنيا بوطازوت تحرص دائما على إبعاد حياتها الخاصة و مشاكلها عن الأضواء.

و الجدير بالذكر أن نجمة الموسم الرمضاني الفارط أعلنت مؤخرا اعتزالها مجال التمثيل، لتكشف بعدها أنه تم اختراق حسابها الرسمي بموقع انستقرام من طرف شخص مجهول.

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‫2 تعليقات

  2. المرجو عدم الخوض في اخبار الحياة الخاصة للناس لأن الامر غير أخلاقي ويجرمه القانون ويدخل في خانة الصحافة الصفراء..

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