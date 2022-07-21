الحكومة تعلق على هاشتاغ “ارحل”: “ننصت لجميع التعبيرات”

2022-07-21 / 15:17
21
هبة بريس - الرباط

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على الوسوم “الهاشتاغات” المتداولة خلال الأيام الأخيرة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “هذه الحكومة تنصت لجميع التعبيرات كيفما كان نوعها وتستمع اليها بإمعان شديد، كما تبذل قصارى جهدها لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها تخفيض أسعار جملة من المواد التي عرفت ارتفاعا”.

لكن، يضيف بايتاس، بلادنا لديها ثابت أساسي ينضاف الى الثوابت الثلاث، وهو الخيار الديموقراطي، وبلادنا نظمت انتخابات نزيهة وشفافة بشهادة جميع المنظمات الدولية.

وبناء على نتائج الانتخابات، يسترسل ذات المتحدث، تم صياغة برنامج حكومي صادق عليه البرلمان، وعلى اثر ذلك حظيت هذه الحكومة بالتنصيب البرلماني، وعلى أفق ذلك تشتغل على تفعيل هذا البرنامج الحكومي.

وتابع بايتاس حديثه بالقول “لا داعي للتذكير مرة أخرى بالاجراءات والمجهودات التي قامت بها الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين”، مشيرا الى أن بلادنا محتاجة لأن تنهج سياسة الاستهداف، أي تقديم الدعم المباشر للأسر المحتاجة ، والسجل الاجتماعي هو الوسيلة الناجعة لذلك.”

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
3

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of النحاس الأصفر ..مطالب برلمانية بمحاربة المضاربة

النحاس الأصفر ..مطالب برلمانية بمحاربة المضاربة

2022-07-21 / 19:52
Photo of بايتاس : الحكومة ستتدخل للتخفيف من تداعيات حرائق الغابات

بايتاس : الحكومة ستتدخل للتخفيف من تداعيات حرائق الغابات

2022-07-21 / 18:26
Photo of مراكش: تهمة الارتشاء تقود 5 دركيين للتحقيق التفصيلي

مراكش: تهمة الارتشاء تقود 5 دركيين للتحقيق التفصيلي

2022-07-21 / 16:44
Photo of التأشيرة الالكترونية.. بايتاس: الطلبات بلغت 4241 طلب وإسرائيل في المقدمة

التأشيرة الالكترونية.. بايتاس: الطلبات بلغت 4241 طلب وإسرائيل في…

2022-07-21 / 15:57
Photo of الحكومة: “مداخيل الضرائب ارتفعت ب1.3 مليار درهم لكن دعم مهنيي النقل تجاوز الملياري درهما”

الحكومة: “مداخيل الضرائب ارتفعت ب1.3 مليار درهم لكن دعم…

2022-07-21 / 15:39
Photo of من الاستيراد حتى التوزيع.. الحكومة تبسط تركيبة أسعار المحروقات

من الاستيراد حتى التوزيع.. الحكومة تبسط تركيبة أسعار المحروقات

2022-07-21 / 14:45
Photo of الحكومة: “بلادنا لا تنتج النفط ونتأثر بشكل مباشر بتطورات الأسعار”

الحكومة: “بلادنا لا تنتج النفط ونتأثر بشكل مباشر بتطورات…

2022-07-21 / 14:29
Photo of نشرة خاصة: موجة حرارة وزخات رعدية قوية من الخميس إلى الأحد

نشرة خاصة: موجة حرارة وزخات رعدية قوية من الخميس…

2022-07-21 / 13:39
Photo of استنفار بمستشفى سطات بعد اعتقال ممرضة مزورة والمدير الجهوي يطير للوقوف على الوضع

استنفار بمستشفى سطات بعد اعتقال ممرضة مزورة والمدير الجهوي…

2022-07-21 / 13:03
Photo of دراسة.. ثلثي سكان البيضاء يفضلون المشي على استعمال الحافلات العمومية

دراسة.. ثلثي سكان البيضاء يفضلون المشي على استعمال الحافلات…

2022-07-21 / 11:52

‫21 تعليقات

  1. من طنجة إلى كويرة نريد التغيير والاصلاح حتى يصبح المغرب افضل بكثير من السابق مع التحديات الدول الأوروبية والعربية في الإقتصاد العالمي…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق