الحكومة تعلق على هاشتاغ “ارحل”: “ننصت لجميع التعبيرات”

هبة بريس - الرباط

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على الوسوم “الهاشتاغات” المتداولة خلال الأيام الأخيرة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “هذه الحكومة تنصت لجميع التعبيرات كيفما كان نوعها وتستمع اليها بإمعان شديد، كما تبذل قصارى جهدها لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها تخفيض أسعار جملة من المواد التي عرفت ارتفاعا”.

لكن، يضيف بايتاس، بلادنا لديها ثابت أساسي ينضاف الى الثوابت الثلاث، وهو الخيار الديموقراطي، وبلادنا نظمت انتخابات نزيهة وشفافة بشهادة جميع المنظمات الدولية.

وبناء على نتائج الانتخابات، يسترسل ذات المتحدث، تم صياغة برنامج حكومي صادق عليه البرلمان، وعلى اثر ذلك حظيت هذه الحكومة بالتنصيب البرلماني، وعلى أفق ذلك تشتغل على تفعيل هذا البرنامج الحكومي.

وتابع بايتاس حديثه بالقول “لا داعي للتذكير مرة أخرى بالاجراءات والمجهودات التي قامت بها الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين”، مشيرا الى أن بلادنا محتاجة لأن تنهج سياسة الاستهداف، أي تقديم الدعم المباشر للأسر المحتاجة ، والسجل الاجتماعي هو الوسيلة الناجعة لذلك.”

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