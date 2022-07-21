الحكومة تعلق على هاشتاغ “ارحل”: “ننصت لجميع التعبيرات”
علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على الوسوم “الهاشتاغات” المتداولة خلال الأيام الأخيرة بمواقع التواصل الاجتماعي.
وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “هذه الحكومة تنصت لجميع التعبيرات كيفما كان نوعها وتستمع اليها بإمعان شديد، كما تبذل قصارى جهدها لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها تخفيض أسعار جملة من المواد التي عرفت ارتفاعا”.
لكن، يضيف بايتاس، بلادنا لديها ثابت أساسي ينضاف الى الثوابت الثلاث، وهو الخيار الديموقراطي، وبلادنا نظمت انتخابات نزيهة وشفافة بشهادة جميع المنظمات الدولية.
وبناء على نتائج الانتخابات، يسترسل ذات المتحدث، تم صياغة برنامج حكومي صادق عليه البرلمان، وعلى اثر ذلك حظيت هذه الحكومة بالتنصيب البرلماني، وعلى أفق ذلك تشتغل على تفعيل هذا البرنامج الحكومي.
وتابع بايتاس حديثه بالقول “لا داعي للتذكير مرة أخرى بالاجراءات والمجهودات التي قامت بها الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين”، مشيرا الى أن بلادنا محتاجة لأن تنهج سياسة الاستهداف، أي تقديم الدعم المباشر للأسر المحتاجة ، والسجل الاجتماعي هو الوسيلة الناجعة لذلك.”
21 تعليقات
نطالب بالزيادات في الأجور حتى يتمكن المواطن المغربي البسيط بالقدرة الشرائية ؛ وليس كلام حبر على ورق..
المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية ودائما كلام حبر على ورق بدون تطبيق ..
ما كفايا تمثيليات علينا ووعود كاذبة تمثلونها أمام الرأي العام ؛ لتظهروا أمام العالم أنكم تهمكم مصالحنا ولكن للاسف الشديد العكس صحيح…
أنتم تقومون بزيادات في المحروقات والمواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها وأنتم تقولون انكم فعلتم مجهودات جبارة وتضحيات في حماية القدرة الشرائية للمواطن البسيط لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على هذه التناقضات…
لاندري غذا بما تخبؤون لنا وتفاجؤوننا به لانها حكومة القرارات المفاجئة هههههههههههه.
الله يهديك يا سيد بايتاس المواطن المغربي البسيط لازال يعاني من قساوة الزمن ولقمة العيش ولا أحدا يشعر به إلا الله سبحانه وتعالى ؛ وتقولون بلسانكم أنكم تعملون بكل جهد وطاقة من أجل حماية القدرة الشرائية…
هذآ يسمى الضحك بعينيه والضحك على الذقون أي مجهود تقومون به من أجل حماية القدرة الشرائية الم تقومون بالزيادات الساروخية الغلاء المعيشي والاسعار الملتهبة في المحروقات ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
أرجوك ثم أرجوك ياسيد بايتاس ما كفايا الابتزاز علينا وأنتم تعرفون جيدا الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً بالاخص تدهوره اثناء الجائحة كوفيد 19 كورونا فأي مجهود هذآ تقومون به والوضع لازال كما عليه..
لم يطرأ أي تغيير واصلاح الخضر والفواكه والدواجن والقطاني والمحروقات ووووووووووو وغيرها لازالت مستمرة في الارتفاع فلما هذآ التلاعب والاكاذيب لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
أين هي المراقبة المستمرة في جودة المواد الغذائيه وكذا في الأسعار الملتهبة الكل يلغي بلغاه والمسكين يتخبط فيها ولا أحدا يشعر به ….
أنتم من تستفدون بكل شيء أما الطبقة البسيطة تتخبط مع الزمن ولقمة العيش ولا أحد يحرك ساكنة لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
حتى في انخفاض المحروقات قمتم بانخفاظها بدرهم واحد أليس هذا الضحك بعينيه وابتزازات. هههههههههههه والله العظيم لحد الآن لم أجد تفسيرا كاملا لهذه الحكومة..
اتقوا الله فينا لقد سئمنا وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة بسبكم تدهورت حالتنا الإقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً ولا سيما في الغلاء المعيشي والاسعار الملتهبة في المحروقات وفي المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني وأنتم لازلتم في اكاذيبكم وتمثيليات لامحل لها من الوجود نريد الصح والمعقول هههههههههههه.
في البداية كنتم تدلوننا في دوامة الأسعار المرتفعة والمحروقات والدواجن راجع إلى الحروب الأوكرانية وبعدها سلالات كورونا هههههههه والآن ماذا؟؟؟؟هل حرائق الغابات هي كذالك تدخل في لعبتكم السياسية هههههههههههه.
كل ما اقوله هو لم أعد أفهم شيئا من هذا الكلام ياسيد بايتاس هل كلامك على صواب أم مجرد بروطوكول سياسي فقط تريدون به تهدئة الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها الشعب المغربي حالياً…
يجب إجابة وتفسيرا مقنعا لكلامكم فعلا وتطبيقا وليس التفاهات والقرارات التافهة وكلام حبر على ورق فقط..نريد الواقع…
أنتم تفرضون علينا كل شيء ونحن ماذا نفرض عليكم تبقى الاجابه عندكم ؟؟؟؟؟
حكومة فاشلة بجميع معاييرها وانتهى الكلام..
نتمنى أن يكون هذآ الكلام صحيح يا سيد بايتاس المواطن المغربي البسيط الآن جد ماسة إلى التغيير والاصلاح وليس كلام فارغ لامحل له من الوجود نريد الصح والمعقول والتغيرات في جميع القطاعات بالمغرب ولاسيما مجال الصحة والتعليم ووووو مع الزيادات في الأجور والمعاشات حتى يتمكن بالقدرة الشرائية وتساعده على ضربات الزمن ولقمة العيش وعيشة راضية مرضية بكرامة وسيادة واستقرار…
أخنوش إرحل