الصورة تعبيرية

منظمة حقوقية : نحو ألف مهاجر ماتوا أو اختفوا أثناء محاولاتهم الوصول إلى إسبانيا

2022-07-20 / 19:16
0
هبة بريس _ متابعة

أعلنت جماعة لحقوق المهاجرين، اليوم الأربعاء، أن 978 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم أو اختفوا أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا عن طريق البحر في الأشهر الستة الأولى من عام 2022.

هذا أقل من نصف الرقم البالغ 2087 المسجل خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021، وفقا لمنظمة “كاميناندو فرونتيراس” الإسبانية غير الحكومية، التي تتعقب البيانات من القوارب المعرضة للخطر.

وتشير المجموعة إلى أن عددا أقل من الأشخاص يحاولون الوصول إلى إسبانيا لأن المغرب شدد حملته على عبور المهاجرين منذ إصلاح العلاقات الدبلوماسية بين الرباط ومدريد حسبما نقلت “فرانس برس”

كما تشير إلى أن عام 2021 كان مميتًا بشكل خاص لمحاولة عبور المهاجرين إلى إسبانيا، حيث تسبب في وفاة أو اختفاء أكثر من 4000.

أكثر من 80% من حالات الوفاة أو الاختفاء خلال الأشهر الستة الأولى من العام، حدثت أثناء محاولات الوصول إلى جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
11

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عودة أزمة النقل الحضري بالعيون.. دعم سخي..خدمات شبه متوقفة وتشريد العمال

عودة أزمة النقل الحضري بالعيون.. دعم سخي..خدمات شبه متوقفة…

2022-07-20 / 22:08
Photo of الخارجية الأمريكية: المغرب خارج القائمة السوداء للاتجار في البشر والجزائر تعاقب الضحايا

الخارجية الأمريكية: المغرب خارج القائمة السوداء للاتجار في البشر…

2022-07-20 / 21:30
Photo of هلال يؤكد التزام المغرب بالقيم العالمية للسلام والتسامح

هلال يؤكد التزام المغرب بالقيم العالمية للسلام والتسامح

2022-07-20 / 19:27
Photo of الرباط تحتضن اللقاء الوطني الأول حول مستقبل المنظومة المائية بالمغرب

الرباط تحتضن اللقاء الوطني الأول حول مستقبل المنظومة المائية…

2022-07-20 / 19:21
Photo of البنك الدولي ..الجفاف والأسعار يعرقلان الانتعاش الاقتصادي بالمغرب

البنك الدولي ..الجفاف والأسعار يعرقلان الانتعاش الاقتصادي بالمغرب

2022-07-20 / 18:53
Photo of رئيس الأركان الإسرائيلي يزور قاعدة عسكرية للجيش المغربي

رئيس الأركان الإسرائيلي يزور قاعدة عسكرية للجيش المغربي

2022-07-20 / 18:11
Photo of كورونا تزهق 5 أرواح بالمغرب خلال 24 ساعة

كورونا تزهق 5 أرواح بالمغرب خلال 24 ساعة

2022-07-20 / 17:51
Photo of البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ236 مرشحا للهجرة السرية

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ236 مرشحا للهجرة السرية

2022-07-20 / 17:19
Photo of السياقة بالعيّاقة…موسيقى وفوضى وحريݣ الضو بالعلالي

السياقة بالعيّاقة…موسيقى وفوضى وحريݣ الضو بالعلالي

2022-07-20 / 15:18
Photo of تنقيلات واسعة في صفوف الدرك الملكي بمختلف جهات المملكة

تنقيلات واسعة في صفوف الدرك الملكي بمختلف جهات المملكة

2022-07-20 / 14:36

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق