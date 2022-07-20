البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ236 مرشحا للهجرة السرية

2022-07-20 / 17:19
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هبة بريس

علم لدى مصدر عسكري أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل في البحر الأبيض المتوسط، قدمت المساعدة، بداية هذا الأسبوع خلال الفترة ما بين 17 و 19 يوليوز الجاري، لـ 236 مرشحا للهجرة غير الشرعية، معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضح المصدر ذاته، أن هؤلاء المرشحين للهجرة غير الشرعية، ومن بينهم 6 نساء، كانوا يواجهون وضعية صعبة على متن قوارب تقليدية الصنع.

وأضاف أن الأشخاص، الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الأولية الضرورية على متن وحدات البحرية الملكية، قبل نقلهم إلى أقرب موانئ المملكة، وتسليمهم بعد ذلك إلى الدرك الملكي من أجل القيام بالاجراءات الادارية الجاري بها العمل.

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