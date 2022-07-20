حرائق الشمال.. الPPS ينوه بعمل السلطات العمومية

2022-07-20 / 12:06
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هبة بريس - الرباط

تطرق المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأخير إلى الحرائق التي تشهدها عددٌ من الغابات، كما هو الحال في كل صيف.

وتوقف الحزب، عند الحجم الهام للأضرار المادية والبيئية التي لحقت بعدد من الجماعات في أقاليم العرائش، تازة، وزان، الحسيمة، وتطوان، وهَمَّت أساساً جماعات كلدمان والصميعة، والقلة، وتطفت، وبوجديان، بالإضافة إلى جماعاتٍ أخرى.

وفي هذا الصدد، نَوَّهَ المكتبُ السياسي بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها مختلفُ السلطاتِ العمومية ووحدات التدخل المعنية، من أجل محاصرة الحرائق وإنهائها، داعيا إلى تقوية الرصد والاستباق على هذا المستوى، وإلى دراسة سُبُل تعويض الأسر المتضررة من جراء الحرائق.

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