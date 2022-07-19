وكالة” الماء والكهرباء” بتازة … تدبير محكم للموارد المائية
نظرا للخصاص الحاصل على مستوى إنتاج الماء بسبب انخفاض مستوى المياه المستغلة من الفرشة المائية الجوفية إثر توالي سنوات الجفاف التي تعرفها بلادنا ، و في سياق يتسم بارتفاع مهول لموجة الحرارة مما أدى الى ارتفاع حجم المياه المستهلكة، و تنفيذا لمقتضيات دورية السيد وزير الداخلية عدد: 12312 الصادرة بتاريخ 19 يوليوز 2022 ، بخصوص تدبير الموارد المائية في فترة الجفاف، تعلن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة عن اللجوء الاضطراري لخفض الصبيب و الضغط بصفة دورية في أحياء مدينة تازة خلال الفترة الليلية كإجراء بديل ومؤقت لتدبير معقلن للموارد المتوفرة إلى حين تحسن الأوضاع و انخفاض الاستهلاك
هذا و في ظل هذه الأزمة تدعو الوكالة كل المكونات ” مواطنين ، كبار المستهلكين ، إدارات و مؤسسات عمومية،….” الى الانخراط الفعلي في حسن التدبير والترشيد في استهلاك الماء لتجاوز هذه الظرفية الاستثنائية عن ارادتها
3 تعليقات
المحافظة على الثروة المائية مسؤولية الجميع.
الماء مادة حيوية وضرورية للحياة يجب ترشيد إستعمالها والوعي بأهميتها.
في ظل إنخفاض نسبة التساقطات والنقص الحاصل في الفرشات المائية يجب تقنين وترشيد وحسن إدارة إستعمال المياه.