وكالة” الماء والكهرباء” بتازة … تدبير محكم للموارد المائية

ع محياوي – هبة بريس

نظرا للخصاص الحاصل على مستوى إنتاج الماء بسبب انخفاض مستوى المياه المستغلة من الفرشة المائية الجوفية إثر توالي سنوات الجفاف التي تعرفها بلادنا ، و في سياق يتسم بارتفاع مهول لموجة الحرارة مما أدى الى ارتفاع حجم المياه المستهلكة، و تنفيذا لمقتضيات دورية السيد وزير الداخلية عدد: 12312 الصادرة بتاريخ 19 يوليوز 2022 ، بخصوص تدبير الموارد المائية في فترة الجفاف، تعلن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة عن اللجوء الاضطراري لخفض الصبيب و الضغط بصفة دورية في أحياء مدينة تازة خلال الفترة الليلية كإجراء بديل ومؤقت لتدبير معقلن للموارد المتوفرة إلى حين تحسن الأوضاع و انخفاض الاستهلاك

هذا و في ظل هذه الأزمة تدعو الوكالة كل المكونات ” مواطنين ، كبار المستهلكين ، إدارات و مؤسسات عمومية،….” الى الانخراط الفعلي في حسن التدبير والترشيد في استهلاك الماء لتجاوز هذه الظرفية الاستثنائية عن ارادتها

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