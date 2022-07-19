هذا المساء.. بركان و برشيد يقصان شريط المربع الذهبي لكأس العرش

2022-07-19 / 14:14
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

بعد فترة توقف قصيرة تزامنت و نهاية مباريات البطولة الوطنية، تعود عجلة الكرة المحلية للدوران و هاته المرة من بوابة كأس العرش الذي وصل مراحله الأخيرة.

و سيكون المشاهد الرياضي على موعد هذا المساء، بداية من الساعة الثامنة ليلا، مع المباراة الأولى لنصف نهائي كأس العرش و التي ستجمع بين نهضة بركان و يوسفية برشيد.

هاته المباراة اختارت لها جامعة الكرة المركب الرياضي الكبير بفاس ليكون مسرحا لها، و هو الملعب نفسه الذي سيحتضن يوم غد في ذات التوقيت نصف النهائي الثاني الذي سيجمع بين الوداد الرياضي و الفتح الرياضي.

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