طقس
الصورة تعبيرية

طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-07-19 / 09:08
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تكون الأجواء حارة بكل من وسط البلاد، السهول الغربية للأطلس، الجنوب-الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة وكتل ضبابية أو ضباب محلي بالقرب من السواحل، فضلا عن سقوط قطرات مطرية وبروز رعد محلي بالأطلس ومناطقه المجاورة.

وستكون السماء غائمة جزئيا شرق الأقاليم الجنوبية والجنوب-الشرقي، كما سيلاحظ تناثر حبات من الغبار بالأقاليم الجنوبية، وكذا هبات لرياح قوية نوعا ما بجنوب المملكة وبالسواحل الوسطى. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 26 و 32 درجة بشرق الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي، وما بين 23 و 29 درجة بالمناطق الغربية المجاورة للأطلس، داخل منطقة سوس والشياظمة، أودية ملوية، منطقة السايس وجنوب المنطقة الشرقية. وستكون ما بين 17 و 23 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا طفيفا عموما.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والجرف، وهائجا بالجنوب ، وسيكون محليا هائجا إلى قوي الهيجان خلال الظهيرة ما بين كاب سيم وكاب كير .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أمن برشيد يشهر سلاحه لتوقيف 3 أشخاص في حالة تخدير

أمن برشيد يشهر سلاحه لتوقيف 3 أشخاص في حالة…

2022-07-19 / 13:13
Photo of أمن ميناء الناظور يوقف جزائريين متورطين في تهريب سيارات مسروقة

أمن ميناء الناظور يوقف جزائريين متورطين في تهريب سيارات…

2022-07-19 / 12:32
Photo of سلا.. توقيف 6 أشخاص متلبسين بتنظيم عملية للهجرة السرية

سلا.. توقيف 6 أشخاص متلبسين بتنظيم عملية للهجرة السرية

2022-07-19 / 09:29
Photo of انجاز تاريخي في كان السيدات .. اللبؤات في النهائي

انجاز تاريخي في كان السيدات .. اللبؤات في النهائي

2022-07-19 / 00:20
Photo of إعلان تحسيسي للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة

إعلان تحسيسي للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة

2022-07-19 / 00:07
Photo of بركة : تشغيل محطة تحلية المياه بالعيون في الأيام المقبلة

بركة : تشغيل محطة تحلية المياه بالعيون في الأيام…

2022-07-19 / 00:04
Photo of القصر الكبير..مطالب حقوقية بتعويض المتضررين من الحرائق

القصر الكبير..مطالب حقوقية بتعويض المتضررين من الحرائق

2022-07-18 / 22:11
Photo of مورو والصديقي يعاينان المناطق المتضررة من الحرائق ضواحي العرائش

مورو والصديقي يعاينان المناطق المتضررة من الحرائق ضواحي العرائش

2022-07-18 / 22:04
Photo of بوريطة : المغرب يتبنى استراتيجية للتضامن بين الدول الإفريقية

بوريطة : المغرب يتبنى استراتيجية للتضامن بين الدول الإفريقية

2022-07-18 / 21:24
Photo of وجدة .. توقيف شخصين متورطين في ترويج ادوية مهربة ومنتجات غذائية فاسدة

وجدة .. توقيف شخصين متورطين في ترويج ادوية مهربة…

2022-07-18 / 20:59

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق