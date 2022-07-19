طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تكون الأجواء حارة بكل من وسط البلاد، السهول الغربية للأطلس، الجنوب-الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة وكتل ضبابية أو ضباب محلي بالقرب من السواحل، فضلا عن سقوط قطرات مطرية وبروز رعد محلي بالأطلس ومناطقه المجاورة.

وستكون السماء غائمة جزئيا شرق الأقاليم الجنوبية والجنوب-الشرقي، كما سيلاحظ تناثر حبات من الغبار بالأقاليم الجنوبية، وكذا هبات لرياح قوية نوعا ما بجنوب المملكة وبالسواحل الوسطى. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 26 و 32 درجة بشرق الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي، وما بين 23 و 29 درجة بالمناطق الغربية المجاورة للأطلس، داخل منطقة سوس والشياظمة، أودية ملوية، منطقة السايس وجنوب المنطقة الشرقية. وستكون ما بين 17 و 23 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا طفيفا عموما.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والجرف، وهائجا بالجنوب ، وسيكون محليا هائجا إلى قوي الهيجان خلال الظهيرة ما بين كاب سيم وكاب كير .

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