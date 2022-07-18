نشرة إنذارية .. موجة حرارة مرتقبة تتراوح درجاتها بين 41 و 46

هبة بريس _ الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب تسجيل موجة حر (ما بين 41 و 46 درجة) ابتداء من يوم غد الثلاثاء إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و 45 درجة، يوم الثلاثاء، بكل من الفقيه بنصالح وخريبكة ويني ملال وسطات وقلعة السراغنة واليوسفية والرحامنة، ومراكش وشيشاوة، وزاكورة، وتارودانت، وطاطا، وأسا – الزاك، والسمارة، وكذا داخل أقاليم الصويرة وكلميم وبوجدور و وادي الذهب وأوسرد.

وأضافت المديرية، في النشرة ذاتها، أنه سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و 46 درجة، ابتداء من يوم الأربعاء وإلى غاية يوم الأحد المقبل، بكل من وزان، وفاس، ومولاي يعقوب، وتاونات، ومكناس، والحاجب، وتازة، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، والخميسات، وخريبكة، وخنيفرة، وبني ملال، والفقيه بن صالح، وبرشيد، وسطات، وسيدي بنور، وبن سليمان، وقلعة السراغنة، واليوسفية، والرحامنة، ومراكش، وشيشاوة، وزاكورة، وطاطا، وتارودانت، وأسا-زاك، والسمارة، وكذا داخل أقاليم العرائش، والقنيطرة، والصويرة، وأسفي وشتوكة – أيت بها، وترنيت، وأكادير إيدا أو تنان، وإنزكان آيت ملول، وبوجدور، وأوسرد، و وادي الذهب، وطانطان، وسيدي افني، وكلميم، وطرفاية و العيون.

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