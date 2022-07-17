الصورة تعبيرية

خبير أمريكي.. للمغرب يلتزم دائما بإحلال السلام في الشرق الأوسط

2022-07-17 / 15:13
0
هبة بريس _ الرباط

أكد الخبير الأمريكي، كالفن دارك، أن فتح المعبر الحدودي “اللنبي” الذي يربط الضفة الغربية والأردن، بدون انقطاع، بفضل الوساطة المباشرة للمغرب ، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، يعد تجسيدا للالتزام الدائم للمغرب من أجل السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأبرز الخبير في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن ” دور المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المفاوضات الرامية لولوج الفلسطينيين إلى المعبر الحدودي اللنبي / الملك الحسين يعد مثالا آخر على التزام المملكة من أجل السلام في المنطقة، وكذا أهميتها كشريك وحليف للولايات المتحدة”.

ومكنت هذه الوساطة، بقيادة المغرب والولايات المتحدة، من التوصل إلى الاتفاق الذي تم الإعلان عنه أول أمس الجمعة من أجل فتح هذا المعبر، الذي يشكل المنفذ الوحيد للفلسطينيين على العالم، بدون انقطاع.

وقال المحلل الأمريكي “هذه الخطوة إلى الأمام جديرة بالتنويه لأن الأمر يتعلق بتقدم ملموس تحقق بفضل اتفاقات أبراهام، وبمؤشر على ما هو ممكن مستقبلا”.

وأضاف أنه “إذا كانت هذه الخطوة تشكل بالتأكيد نجاحا دبلوماسيا ، فإن قيمتها الحقيقية تكمن في تأثيرها الإيجابي على الحياة اليومية للفلسطينيين”.

وخلص مدير وأحد مؤسسي مركز الأبحاث “آر سي كوميونيكيشنز”، الذي يوجد مقره بواشنطن، إلى القول “أعتقد أن هذا القرار يبعث أيضًا على الأمل في دبلوماسية متنامية وتقدم حقيقي وملموس نحو الازدهار والسلام الدائم في المنطقة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of التشريح الطبي يمتع المشتبه فيه في قضية وفاة رضيع بوفكران بالسراح

التشريح الطبي يمتع المشتبه فيه في قضية وفاة رضيع…

2022-07-17 / 15:35
Photo of بودن عن فتح معبر اللنبي ..دور الرباط المتفرد يدلل العقبات بعيدا عن الإستعراض

بودن عن فتح معبر اللنبي ..دور الرباط المتفرد يدلل…

2022-07-17 / 12:51
Photo of بنكيران يهاجم حملة “أخنوش ارحل” ويقول : الحكومة لن ترحل بهاشتاغ

بنكيران يهاجم حملة “أخنوش ارحل” ويقول : الحكومة لن…

2022-07-17 / 10:49
Photo of طقس الأحد …انخفاض في درجات الحرارة

طقس الأحد …انخفاض في درجات الحرارة

2022-07-17 / 09:03
Photo of وزارة الصحة: “أكثر من 12 ألف مواطن تلقوا الجرعة الرابعة”

وزارة الصحة: “أكثر من 12 ألف مواطن تلقوا الجرعة…

2022-07-16 / 23:05
Photo of إقليم العرائش.. اتساع رقعة حريق غابة “آل سريف” وتعبئة مستمرة لاحتوائه

إقليم العرائش.. اتساع رقعة حريق غابة “آل سريف” وتعبئة…

2022-07-16 / 22:06
Photo of دار بوعزة.. طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة تمنع من دخول مسبح

دار بوعزة.. طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة تمنع من…

2022-07-16 / 21:54
Photo of سلطات تطوان: احتراق 220 هكتار واستقدام تعزيزات إضافية لدعم جهود الإطفاء

سلطات تطوان: احتراق 220 هكتار واستقدام تعزيزات إضافية لدعم…

2022-07-16 / 21:09
Photo of أيت الطالب: “أعددنا مجموعة قوانين لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية”

أيت الطالب: “أعددنا مجموعة قوانين لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية”

2022-07-16 / 20:36
Photo of الملك يعزي أسرة الطفل المرحوم عمر عرشان المعروف بلقب “الشيف عمر”

الملك يعزي أسرة الطفل المرحوم عمر عرشان المعروف بلقب…

2022-07-16 / 18:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق