سلطات تطوان: احتراق 220 هكتار واستقدام تعزيزات إضافية لدعم جهود الإطفاء

هبة بريس

علم لدى مصادر محلية بإقليم تطوان أن الحصيلة المؤقتة للخسائر التي طالت الغطاء الغابوي بسبب الحريق المسجل بغابة بني ايدر بالإقليم، بلغت إلى حدود مساء اليوم السبت 220 هكتارا، فيما تم استقدام تعزيزات بشرية وتقنية إضافية من أجل دعم جهود الإطفاء.

و ذكرت المصادر ذاتها أنه من ضمن مستجدات التدخلات الميدانية المتواصلة منذ أول أمس الخميس، من أجل إخماد الحريق الغابوي المسجل بغابة بني إيدر الواقعة بجماعة الخروب، قيادة جبل لحبيب، تم تنفيذ 34 طلعة إطفائية جوية لصب المياه بواسطة طائرات متخصصة في إخماد النيران من نوع “كانادير” تابعة للقوات الجوية الملكية وأخرى من نوع “توربو تراش” تابعة للدرك الملكي.

وأشارت إلى أنه تم أيضا نقل 265 شخصا من ساكنة 4 دواوير بعيدا عن بؤر النيران، ضمانا لسلامتهم.

يشار إلى أنه، وبغاية إخماد الحريق، تمت تعبئة فرق للتدخل الأرضي مشكلة من أفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ومصالح المياه والغابات والسلطات المحلية وأعوان الإنعاش الوطني، إلى جانب متطوعين من ساكنة المنطقة.

كما تم تسخير العديد من المعدات والوسائل التقنية، من ضمنها ناقلات صهريجية وشاحنات للتدخل الأولي وسيارات نقل وإسعاف وجرافات وكاسحات وآليات أخرى للإطفاء وطائرات من نوع “توربو تراش” تابعة للدرك الملكي، وطائرات من نوع “كانادير”.

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