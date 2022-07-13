طنجة ..جدل بعد فرض مقهى مدة جلوس محددة على زبنائه
أثار فرض أحد المقاهي “الراقية ” فترة جلوس محددة على زبنائه، جدلا بمدينة طنجة ، وذلك بعد تداول “فاتورة “استهلاك بها المدة الزمنية المحددة ، على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي .
وعمد المقهى الذي يطل على واجهة البحر الأبيض المتوسط ، الى تحديد مدة جلوس زبائنه في ساعة ونصف بالمقهى على أكثر تقدير ، الأمر الذي أثار استغراب عدد من نشطاء المدينة بالفضاء الأزرق الذين تساءلوا حول خلفية الخطوة والغرض منها.
وتباينت التأويلات والقراءات لقرار المقهى بفرض مدة جلوس محددة على مرتفقيه، والتي ذهب معظمها في اتجاه اعتبار الخطوة تضييقا على حرية الزبناء في تدبير الزمن الخاص بهم .
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10 تعليقات
نجلسوا فالدار اصلا مابقا فلوس عندنا ديال القهوة، تا المتنفس الوحيد تنوض منو مخلص داكشي لي صورتيه داك النهار. المسكين مابقا لو فين يزيد. تا واحد ما يجلس فيها والصلاة على النبي.
لا داعي للأخد والرد فساعة ونصف كافية لاخد فنجان قهوة والاستراحة
يجب الأخد بعين الاعتبار إن كانت المقهى لا تتوفر على مساحة كبيرة لتكفي الجميع أو المستهلكين الجدد.
خطوة ذكية تصب في مصلحة الطرفين صاحب المقهى والمستهلك فساعة ونصف مدة كافية للمستهلك وكذلك لصاحب المقهى لإستقبال زبناء جدد
بما أن البعض من رواد المقاهي يستغرقون مدة طويلة في إحتساء فنجان شاي أو قهوة فمن حق صاحب المقهى وضع نظام لإدارة مقهاه ومن حق الزبون إختيار ارتياد المقهى الذي يناسبه.
مستهلك غبي: هل من الضروري الجلوس بهذا المقهى؟ لماذا لا تتم مقاطعته نهائيا حتى يعيد النظر في قراره ويعمل على التراجع عنه ويبدأ في البحث عن الزبناء.
ساعة و نصف و راها بزاف دير نتا مشروع بزبالة تاع لفلوس باش بوزبال يجلس على براد نص نهار
يشغل بعض الزبائن مقاعد في المقهى صبيحة أو أمسية كاملة وهذا قد يسبب خسائر لصاحب المقهى في حين أنه في هذه المدة يمكنه إستقبال عدد من المستهلكين.
المقهى مكان عام من المفروض أن يوفر لرواده الراحة وليس العكس فالجلوس تحت ضغط الوقت لا يمت للراحة بصلة
الكارثة ان الجميع سيعتبر الخطوة غير لبقة ومع ذلك سيذهب الى المقهى بنفس باردة سكيزوفرينية الفناها في المغاربة