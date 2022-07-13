طنجة ..جدل بعد فرض مقهى مدة جلوس محددة على زبنائه

أثار فرض أحد المقاهي “الراقية ” فترة جلوس محددة على زبنائه، جدلا بمدينة طنجة ، وذلك بعد تداول “فاتورة “استهلاك بها المدة الزمنية المحددة ، على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي .

وعمد المقهى الذي يطل على واجهة البحر الأبيض المتوسط ، الى تحديد مدة جلوس زبائنه في ساعة ونصف بالمقهى على أكثر تقدير ، الأمر الذي أثار استغراب عدد من نشطاء المدينة بالفضاء الأزرق الذين تساءلوا حول خلفية الخطوة والغرض منها.

وتباينت التأويلات والقراءات لقرار المقهى بفرض مدة جلوس محددة على مرتفقيه، والتي ذهب معظمها في اتجاه اعتبار الخطوة تضييقا على حرية الزبناء في تدبير الزمن الخاص بهم .

ما رأيك؟ المجموع 3 آراء 3 0