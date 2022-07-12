بعد غياب سنتين.. “بوجلود” يعود لشوارع مدن سوس ماسة

2022-07-12 / 13:30
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

عاودت ظاهرة ” بوجلود ” الظهور بشوارع وساحات مدن سوس ماسة ، بعد غياب سنتين بسبب إجراءات الإحترازية التي رافقت جائحة كورونا .

أجواء احتفالية خاصة وحضور لافت لبيلماون كما هو متعارف عليه أو ما يسمى ب “بوجلود” و “بو البطاين” في باقي مناطق المغرب.

يقدم الشباب على احياء هذا الموروث الأسطوري بارتداء جلد الأضحية المعز أو الأغنام ويجوبون الشوارع يلتقطون الصور ويزرعون الفرحة ويتقبلون الهدايا المختلفة في أفق احياء سهرات منظمة أو القيام بأعمال لفائدة الصالح العام.

وسعيا لتحصين هذا الموروث فقد انخرطت عدد من الجمعيات في تنظيم هذه الأجواء الاحتفالية لتحصين هذا الموروث الثقافي من الانحرافات وتعزيز المكتسبات لفائدة الفرجة والفرحة مع أجواء العيد وتحقيق الأهداف المجتمعية النبيلة.

كما يسعى عدد من المتتبعين لشأن المحلي،إلى الحفاظ على هذا الموروث الثقافي الفريد يحتاج لجهود البحث والتنقيب لإبراز مختلف أوجهه، ومواصلة جهود التأطير إلى جانب المنظومة المؤسساتية لصيانته وتثمينه لفائدة المواطنين والوطن.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب حرارة الجو.. مواطنون يحجون بكثافة نحو “الشواطئ”

بسبب حرارة الجو.. مواطنون يحجون بكثافة نحو “الشواطئ”

2022-07-12 / 14:32
Photo of الناظور.. حوالي 11 ألف مسافر عبروا الميناء ليلة عيد الأضحى

الناظور.. حوالي 11 ألف مسافر عبروا الميناء ليلة عيد…

2022-07-12 / 13:56
Photo of تهدد سلامة الراجلين والأطفال.. كراء دراجات نارية للعب في الرصيف يغضب مواطنين

تهدد سلامة الراجلين والأطفال.. كراء دراجات نارية للعب في…

2022-07-12 / 13:10
Photo of المضيق ..احتلال الملك البحري يثير استياء مواطنين “بمارينا سمير”

المضيق ..احتلال الملك البحري يثير استياء مواطنين “بمارينا سمير”

2022-07-12 / 12:57
Photo of تزامنا و العيد.. سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي يستنفر أمن البيضاء

تزامنا و العيد.. سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي يستنفر…

2022-07-12 / 11:10
Photo of قافلة تواصلية تحسيسية للوقاية من حرائق الواحة بالرشيدية

قافلة تواصلية تحسيسية للوقاية من حرائق الواحة بالرشيدية

2022-07-12 / 10:07
Photo of طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-07-12 / 09:09
Photo of تازة.. وكالة ” الماء و الكهرباء” تفند معلومات متداولة حول انقطاع الماء

تازة.. وكالة ” الماء و الكهرباء” تفند معلومات متداولة…

2022-07-11 / 22:24
Photo of إقصاء أساتذة من مباريات قطاع التربية الوطنية يجر بنموسى للمساءلة

إقصاء أساتذة من مباريات قطاع التربية الوطنية يجر بنموسى…

2022-07-11 / 22:04
Photo of استشراء الفساد …المحامون الشباب يحتجون بالبيضاء

استشراء الفساد …المحامون الشباب يحتجون بالبيضاء

2022-07-11 / 20:59

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق