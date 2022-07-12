بعد غياب سنتين.. “بوجلود” يعود لشوارع مدن سوس ماسة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عاودت ظاهرة ” بوجلود ” الظهور بشوارع وساحات مدن سوس ماسة ، بعد غياب سنتين بسبب إجراءات الإحترازية التي رافقت جائحة كورونا .

أجواء احتفالية خاصة وحضور لافت لبيلماون كما هو متعارف عليه أو ما يسمى ب “بوجلود” و “بو البطاين” في باقي مناطق المغرب.

يقدم الشباب على احياء هذا الموروث الأسطوري بارتداء جلد الأضحية المعز أو الأغنام ويجوبون الشوارع يلتقطون الصور ويزرعون الفرحة ويتقبلون الهدايا المختلفة في أفق احياء سهرات منظمة أو القيام بأعمال لفائدة الصالح العام.

وسعيا لتحصين هذا الموروث فقد انخرطت عدد من الجمعيات في تنظيم هذه الأجواء الاحتفالية لتحصين هذا الموروث الثقافي من الانحرافات وتعزيز المكتسبات لفائدة الفرجة والفرحة مع أجواء العيد وتحقيق الأهداف المجتمعية النبيلة.

كما يسعى عدد من المتتبعين لشأن المحلي،إلى الحفاظ على هذا الموروث الثقافي الفريد يحتاج لجهود البحث والتنقيب لإبراز مختلف أوجهه، ومواصلة جهود التأطير إلى جانب المنظومة المؤسساتية لصيانته وتثمينه لفائدة المواطنين والوطن.

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