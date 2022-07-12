النجمة الأمريكية كاميرون دياز: هَرَّبْتُ المخدرات الى المغرب دون علمي

2022-07-12 / 09:30
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هبة بريس

فاجأت الممثلة الأمريكية كاميرون دياز، الجميع أنها تم استخدامها قبل الشهرة وبطولتها لفيلم The Mask من أجل تهريب مواد ممنوعة.

وحكت دياز قصتها عندما انتقلت إلى باريس حين كانت تعمل في مجال عرض الأزياء، وعاشت ظروفاً مهنية صعبة.

وقالت خلال بودكاست «حياة ثانية» (Second Life) إنّه «لم أكن أعمل يومياً. مكثت هناك عاماً كاملاً ولم أعمل يوماً. لم أستطع تأمين وظيفة لإنقاذ حياتي».

وأضافت أنّها في أوائل التسعينيات أوكلت إليها مهمة نقل حقيبة مقفلة من المفترض أنّ أزياءها بداخلها. لكن عندما وصلت إلى المطار في المغرب طُلب منها فتح الحقيبة. وقالت حينها للمسؤولين إنّ الحقيبة ليست لها وليست لديها أي فكرة عن محتواها، ونجت لأنّ الإجراءات لم تكن صارمة كما هي عليه اليوم.

وأكدت الفنانة البالغة 49 عاماً أنّ هذه «كانت الوظيفة الوحيدة التي حصلت عليها في باريس».

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