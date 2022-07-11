ثاني أيام العيد.. شوارع سوداء بسبب مخلفات “الفاخر” و”تشواط الرؤوس”

هبة بريس - الرباط

شوارع سوداء وأوساخ في كل مكان، هكذا أصبحت أحياء وأزقة عدد من المدن المغربية ثاني أيام العيد.

وتسببت مخلفات “الفاخر” وعملية “شي رؤوس الأضاحي” في تشويه منظر وجمالية عدد من الشوارع والأحياء بمدن سلا والرباط والدار البيضاء، في اليوم الموالي لعيد الأضحى.

وتعمد عدد من بائعي مادة “الفاخر” ترك أماكنهم متسخة بسواد الفحم بعد نفاذ سلعتهم، كما تعمد عدد من الشبان الذين اختاروا العمل في شي الرؤوس يوم العيد ترك المكان متسخا بمخلفات هذه العملية، كما ترك آخرون النيران مشتعلة بعد إنهاء عملهم غير آبهين بخطورة الأمر.

وفي هذا الصدد، عبر مواطنون عن سخطهم من هذه الظاهرة التي باتت تسيء لمنظر وجمالية المدينة كما تشكل خطورة للساكنة، مطالبي بتدخل الجهات المعنية لوضع حد لها أو لوضع شروط للراغبين في ممارسة هذه المهن الموسمية مستقبلا.

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