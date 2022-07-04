اسبانيا ..ضبط “غواصات مسيرة” لتهريب الحشيش من شمال المغرب

2022-07-04 / 21:04
0
هبة بريس - الرباط

قالت الشرطة الإسبانية الإثنين أنها تمكنت من ضبط ست “غواصات مسيّرة”،كانت مسخرة لعمليات تهريب “الحشيش ” من شمال المغرب نحو الضفة الجنوبية لأوربا .

وبحسب بيان للشرطة الاسبانية ، فان الغواصات المسيرة قادرة على نقل كميات كبيرة من المخدرات من المغرب إلى إسبانيا ، حيث تم تفكيك عصابة مكونة من ثمانية أفراد يشتبه في أنها تصنعها .

وأضاف البيان أن عمليات المداهمة شملت منطقة برشلونة وإقليمي مالقة وقادس في جنوب إسبانيا، مشيرة الى انها المرة الاولى التي تتمكن فيها الشرطة من ضبط مثل هذه الآليات .

وقال البيان “هذه الأجهزة مزودة ما يصل إلى 12 محركا فيما يصل مداها إلى 30 كيلومترا يمكن أن تسمح لمهربي المخدرات نقل كميات كبيرة من المخدرات عن بعد عبر مضيق جبل طارق”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of احتجاجات بالولايات المتحدة بعد مقتل رجل أسود على أيدي الشرطة بأكثر من ستين رصاصة

احتجاجات بالولايات المتحدة بعد مقتل رجل أسود على أيدي…

2022-07-04 / 19:13
Photo of مرة أخرى.. نادي انجليزي يفتح ملعبه للمسلمين لصلاة عيد الأضحى

مرة أخرى.. نادي انجليزي يفتح ملعبه للمسلمين لصلاة عيد…

2022-07-04 / 12:30
Photo of محكمة دونيتسك تتلقى طلبا للطعن في حكم إعدام ابراهيم سعدون

محكمة دونيتسك تتلقى طلبا للطعن في حكم إعدام ابراهيم…

2022-07-04 / 12:12
Photo of فرنسا.. الإعلان عن الحكومة الجديدة تحت قيادة إليزابيت بورن

فرنسا.. الإعلان عن الحكومة الجديدة تحت قيادة إليزابيت بورن

2022-07-04 / 11:10
Photo of 60 رصاصة.. دعوات للتهدئة بعد انتشار فيديو لمقتل شاب أمريكي من اصل افريقي على يد الشرطة

60 رصاصة.. دعوات للتهدئة بعد انتشار فيديو لمقتل شاب…

2022-07-03 / 23:23
Photo of السعودية.. إعفاء أمين مجلس الوزراء وتعيين سيدتين بمنصبين قياديين

السعودية.. إعفاء أمين مجلس الوزراء وتعيين سيدتين بمنصبين قياديين

2022-07-03 / 22:48
Photo of المفوضية الأوروبية تدعو لحجب مشاهد إطلاق النار على الإنترنت

المفوضية الأوروبية تدعو لحجب مشاهد إطلاق النار على الإنترنت

2022-07-03 / 22:18
Photo of إطلاق نار بمركز تسوق في كوبنهاغن.. وسقوط ضحايا

إطلاق نار بمركز تسوق في كوبنهاغن.. وسقوط ضحايا

2022-07-03 / 20:12
Photo of جورجيا.. مسيرة احتجاجية في تبليسي تطالب باستقالة الحكومة

جورجيا.. مسيرة احتجاجية في تبليسي تطالب باستقالة الحكومة

2022-07-03 / 19:44
Photo of صحيفة: الفرنسيون يفكرون في مغادرة الاتحاد الأوروبي

صحيفة: الفرنسيون يفكرون في مغادرة الاتحاد الأوروبي

2022-07-03 / 18:22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق