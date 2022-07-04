اسبانيا ..ضبط “غواصات مسيرة” لتهريب الحشيش من شمال المغرب

هبة بريس - الرباط

قالت الشرطة الإسبانية الإثنين أنها تمكنت من ضبط ست “غواصات مسيّرة”،كانت مسخرة لعمليات تهريب “الحشيش ” من شمال المغرب نحو الضفة الجنوبية لأوربا .

وبحسب بيان للشرطة الاسبانية ، فان الغواصات المسيرة قادرة على نقل كميات كبيرة من المخدرات من المغرب إلى إسبانيا ، حيث تم تفكيك عصابة مكونة من ثمانية أفراد يشتبه في أنها تصنعها .

وأضاف البيان أن عمليات المداهمة شملت منطقة برشلونة وإقليمي مالقة وقادس في جنوب إسبانيا، مشيرة الى انها المرة الاولى التي تتمكن فيها الشرطة من ضبط مثل هذه الآليات .

وقال البيان “هذه الأجهزة مزودة ما يصل إلى 12 محركا فيما يصل مداها إلى 30 كيلومترا يمكن أن تسمح لمهربي المخدرات نقل كميات كبيرة من المخدرات عن بعد عبر مضيق جبل طارق”.

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