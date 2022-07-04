بلغ 3.2 مليار درهم.. ارتفاع رقم معاملات “الأطوروت”

2022-07-04 / 15:19
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هبة بريس

شهد رقم المعاملات للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، في سنة 2021، ارتفاعا بنسبة 32.5 في المائة ليصل إلى 3.2 مليار درهم دون احتساب الرسوم.

وسجلت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، في بلاغ عقب اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام العادي الذي ترأسه وزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، يوم الثلاثاء الماضي بالرباط، أنه لم يكن الانتعاش الذي عرفته حركة المرور على الطرق السيارة عام 2021 كافيا للوصول للمستوى المسجل قبل جائحة كوفيد 19.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل خلال تلك السنة نتيجة صافية إيجابية قدرها 42 مليون درهم، وتراجع الدين بنسبة 4 في المائة مقارنة بسنة 2020، في حين أن الحصيلة المالية ظلت شبه مستقرة.

وحسب البلاغ فقد سجلت الحسابات المدمجة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب وفقا لمعايير IAS/IFRS، نتيجة صافية إيجابية قدرها 436 مليون درهم، بما يتوافق مع التحسن في رقم المعاملات والتأثير الإيجابي لأسعار الصرف، لافتا إلى أن الجمع العام العادي قرر إحالة الربح الصافي للسنة المالية 2021 ضمن الأرباح المحتجزة.

وقام أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، خلال هذا الاجتماع، بتقييم حكامة الشركة طوال السنوات الثلاثة الماضية.

وبعد قراءة التقرير الإداري لمجلس الإدارة والتقرير العام لمراجعي الحسابات القانونيين، صادق الجمع العام على حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية يوم 31 دجنبر 2021، على النحو الذي تم عرضها به، حسب البلاغ.

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