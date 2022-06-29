وكالة بيت مال القدس

وكالة بيت مال القدس تُطلق برنامج التخييم في القدس “صيف 2022”

2022-06-29 / 10:01
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هبة بريس

تُطلق وكالة بيت مال القدس الشريف اعتبارا من فاتح يوليوز المقبل برنامج التخييم في القدس لفائدة ثلاثة آلاف مستفيد ومستفيدة من أطفال المدينة تتراوح أعمارهم ما بين 6 و16 سنة ، يتوزعون على 13 مخيما .

ورصد لهذا البرنامج الذي يندرج في إطار البرنامج الاجتماعي لوكالة بيت مال القدس الشريف للعام الجاري ، غلاف مالي يناهز مائة ألف دولار .

واختارت الوكالة البيئة والمناخ والمحافظة على النظافة والماء والطبيعة موضوعا مُوحدا لمخيمات هذا العام لإذكاء وعي الناشئة بهذه القضايا التي باتت تستأثر بالاهتمام ، في ظل التحولات الطبيعية والديمغرافية والوبائية التي يعيشها العالم.

وتمت المصادقة ، ضمن الميزانية المرصودة للمخيمات في القدس ، على دعم بعض التجهيزات اللوجيستية للمخيمات والزي الموحد والقرطاسية وألعاب الذكاء والألعاب ثلاثية الأبعاد ، إضافة للمنتفخات المائية ، بينما تتولى المؤسسات التي وقع عليها الاختيار تأطير المخيمات وتأمين المشاركين وتعبئة الموارد البشرية المؤهلة لذلك.

ويتم لأول مرة تنظيم فعاليات لفائدة مخيم للأطفال داخل مكتبة المسجد الأقصى المبارك ، كما وقع الاختيار على تنظيم أربع مخيمات داخل البلدة القديمة للقدس من بينها مخيم لأطفال الجالية المغربية في المدينة المقدسة.

وتوزعت المخيمات الأخرى ، على أحياء بيت حنينا ومخيم شعفاط وحي سلوان ووادي الجوز ورأس العامود وباب الساهرة.

ويندرج هذا البرنامج في إطار أنشطة نادي ” أطفال من أجل القدس ” التابع للوكالة ، الذي يرعى الفعاليات الموجهة للطفولة المقدسية ، ويضع معايير الاستحقاق المناسبة ، التي تستجيب للحاجيات المُعبر عنها ، وتتلاءم مع الإمكانيات المالية المتاحة للوكالة.

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