بسبب أزمة الغاز.. أكبر مجمع كيميائي في العالم على عتبة الإغلاق

2022-06-28 / 11:08
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هبة بريس - وكالات

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن أكبر مجمع كيماويات في العالم في مدينة لودفيجشافن يواجه نقصا في مادة الغاز، الأمر الذي قد يؤدي إلى توقف الإنتاج.

وأفادت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها، بأن شركة “باسف” الألمانية للمواد الكيميائية قد تضطر إلى وقف الإنتاج في المجمع، الذي يضم 200 مصنع، في ظل وجود نقص في المواد الأولية وزيادة التكاليف بسبب انخفاض إمدادات الغاز الروسي.

وقال بيتر ويسترهايد كبير الاقتصاديين في “باسف” الألمانية، إن “خفض الإنتاج في هذا الموقع سيكون مهمة ضخمة. لم نشهد مثل هذه الحالة من قبل، من الصعب تخيل الوضع”.

وتبلغ مساحة المجمع نحو 10 كيلومترات مربعة ويشمل حوالي 200 مصنع ويمثل حوالي 4% من إجمالي الطلب على الغاز في ألمانيا، ونحو 60% من الغاز المستخدم في المصنع مخصص لتوليد الكهرباء.

ووفقا لشركة “باسف” إذا استمر المجمع في تلقي حوالي 50% من إمدادات الغاز القصوى فيمكنه مواصلة عمليات الإنتاج، لكن خلاف ذلك سيتعين إيقاف عمل المجمع.

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‫3 تعليقات

  2. يتضح بكل وضوح البرطوكول السياسي من أجل تحطيم الإقتصاد العالمي ؛ الأزمة يعيشها العالم بأكمله…

  3. لتحدي أزمة الغاز يجب تحديد الاسعار العالمي لانها قضية المضاربات هههههههههههه.

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