هانى شاكر يستقيل من منصب نقيب المهن الموسيقية

2022-06-28 / 09:48
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نجلاء مزيان

أعلن الفنان المصري هاني شاكر و نقيب الموسيقيين، عن استقالته على الهواء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مشيرا أنه لا يستطيع أن يظل في هذا المنصب.

و وجه هاني شاكر الشكر للجمعية العمومية والمجلس على الفترة التي قضاها خلال الفترة الماضية، موضحا أنه لا يريد الخوض في تفاصيل.

و أعرب الفنان المصري عبر تصريحه ببرنامج “الحكاية” الذي يعرض على قناة امبيسي عن حزنه الكبير بسبب ما مرت به نقابة الموسيقيين، إذ أنه كان يتوقع تقديرًا أكثر من النقابة لما قدمه خلال الفترة الماضية.

وتابع أن المؤتمر تم في البداية وحسن شاكوش قدم اعتذاره للجمهور وللنقابة وللنقيب وانتهى المؤتمر على ذلك، لتحدث بعدها مباشرة مشادات لم يكن يحب أن يراها من الأساس سواء في وجوده أم عدمه.

الأمر الذي جعله يفضل عدم الاستمرار كنقيبًا للموسيقيين، و يؤكد أن قراره لا رجعة فيه.

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