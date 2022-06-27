أمن تاوريرت يتفاعل مع شريط متداول ويوقف شخصين متورطين في الاعتداء

هبة بريس : وجدة

تفاعلت ولاية أمن وجدة، بجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان يعرضان رجلا وامرأة للعنف ويلحقان خسائر مادية بالزجاج الواقي لسيارة مركونة بالشارع العام بمدينة تاوريرت.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية تتعلق بالضرب والجرح وإلحاق خسائر مادية بملك الغير والسكر العلني البين، عالجتها مصالح الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تاوريرت يوم الجمعة 24 يونيو الجاري، حيث جرى توقيف المشتبه فيهما بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى أن المشتبه فيهما كانا يمتطيان دراجة نارية وارتكبا حادثة سير مع سائق السيارة، وذلك قبل أن يدخلا معه في نزاع عرضي تطور إلى الاعتداء الجسدي الذي وثق له شريط الفيديو المرجعي.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما، البالغين من العمر 29 و30 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهما على العدالة نهاية الأسبوع المنصرم بعد انتهاء مجريات البحث.

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