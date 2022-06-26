الوزيرة عمور تشيد بروح المقاولة التي تتمتع بها نساء جهة الداخلة واد الذهب
أشادت فاطمة الزهراء عمور، الوزيرة وعضو المكتب السياسي لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، على هامش حضورها، امس السبت، للقاء الجهوي الأول للفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية المنظم بمدينة الداخلة، بروح المقاولة التي تتمتع بها نساء جهة الداخلة واد الذهب.
وأكدت عمور أن عدد الطلبات التي تلقتها الحكومة للاستفادة من برنامج “فرصة” الذي يهدف إلى تشجيع روح المقاولة وخاصة عند الشباب، في جهة الداخلة واد الذهب بلغ حوالي 2160 طلب، 33 في المائة منهم تم تقديمهم من طرف نساء، وهي النسبة التي تفوق باقي جهات المملكة..
وأكدت ذات المتحدثة، التي تحمل في حكومة عزيز أخنوش، حقيبة وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن عدد التعاونيات بجهة الداخلة واد الذهب ارتفعوا من 2700 تعاونية سنة 2015 إلى حوالي 6500 في العام 2021، مشيرة أن وزارتها تعطي أهمية كبيرة لتشجيع التعاونيات النسائية في مختلف القطاعات، بحكم الدور المهم للتعاونيات في التنمية المحلية وفي الاستقلالية المالية للنساء.
في ما يتعلق بالسياحة، أشار أن جهة الداخلة واد الذهب لها إمكانيات طبيعية وسياحية مهمة، خاصة فيما يتعلق بالرياضات المائية، ولذلك أصبحت الداخلة تتوفر في وقت قصير على أربع وحدات فندقية مصنفة، و 22 مشروع في طور الإنجاز، وتم تسجيل خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة ارتفاع ليالي المبيت بنسبة 25 في المائة، وبحلول الصيف سيتم تسجيل ارتفاع يصل إلى 45 في المائة، على حد تعبيرها.
وأضافت في ذات السياق: “… لدينا مخطط استراتيجي لتطوير العرض السياحي بالمنطقة، وهو برنامج يعتمد على تطوير المسارات السياحية، وهو ما سيمكن جميع المتدخلين من تجار وصناع تقليديين ومرشدين سياحيين وفنادق ونقل سياحي وغيرهم من الاستفادة والترويج للمنتجات المحلية”.