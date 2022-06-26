الوزيرة عمور تشيد بروح المقاولة التي تتمتع بها نساء جهة الداخلة واد الذهب

2022-06-26 / 23:03
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هبة بريس - الرباط

أشادت فاطمة الزهراء عمور، الوزيرة وعضو المكتب السياسي لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، على هامش حضورها، امس ‏السبت، للقاء الجهوي الأول للفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية المنظم بمدينة الداخلة، بروح المقاولة التي تتمتع بها نساء جهة ‏الداخلة واد الذهب‎.‎

وأكدت عمور أن عدد الطلبات التي تلقتها الحكومة للاستفادة من برنامج “فرصة” الذي يهدف إلى تشجيع روح المقاولة وخاصة ‏عند الشباب، في جهة الداخلة واد الذهب بلغ حوالي 2160 طلب، 33 في المائة منهم تم تقديمهم من طرف نساء، وهي النسبة التي ‏تفوق باقي جهات المملكة.‏‎.‎

وأكدت ذات المتحدثة، التي تحمل في حكومة عزيز أخنوش، حقيبة وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ‏والتضامني، أن عدد التعاونيات بجهة الداخلة واد الذهب ارتفعوا من 2700 تعاونية سنة 2015 إلى حوالي 6500 في العام 2021، ‏مشيرة أن وزارتها تعطي أهمية كبيرة لتشجيع التعاونيات النسائية في مختلف القطاعات، بحكم الدور المهم للتعاونيات في التنمية ‏المحلية وفي الاستقلالية المالية للنساء‎.‎

في ما يتعلق بالسياحة، أشار أن جهة الداخلة واد الذهب لها إمكانيات طبيعية وسياحية مهمة، خاصة فيما يتعلق بالرياضات المائية، ‏ولذلك أصبحت الداخلة تتوفر في وقت قصير على أربع وحدات فندقية مصنفة، و 22 مشروع في طور الإنجاز، وتم تسجيل خلال ‏الأشهر الستة الأولى من هذه السنة ارتفاع ليالي المبيت بنسبة 25 في المائة، وبحلول الصيف سيتم تسجيل ارتفاع يصل إلى 45 في ‏المائة، على حد تعبيرها‎.‎

وأضافت في ذات السياق: “… لدينا مخطط استراتيجي لتطوير العرض السياحي بالمنطقة، وهو برنامج يعتمد على تطوير ‏المسارات السياحية، وهو ما سيمكن جميع المتدخلين من تجار وصناع تقليديين ومرشدين سياحيين وفنادق ونقل سياحي وغيرهم من ‏الاستفادة والترويج للمنتجات المحلية”.‏

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