اكادير : بلوكاج في حركة السير شمال المدينة بسبب الاشغال

2022-06-26 / 12:49
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

عبر عدد من السائقين ل ” هبة بريس ” عن إستيائهم من “البلوكاج” الذي يتكرر كل يوم خصوصا في وقات الدروة أيام نهاية الاسبوع، على طول الطريق الوطنية رقم واحد التي تمر من منطقة أنزا الى تغازوت شمال مدينة أكادير.

واوضح عدد من المتضررين في اتصالاتهم بالجريدة، بأنهم باتوا يعانون الولايلات مع مشكل الاكتضاض الناجم عن الاشغال بالطريق شمال المدينة، حيث إستغرق وصولهم منتصف زوال يوم أمس السبت من مدينة أكادير الى شواطئ تغازوت . كلم 25 و إيمي ودار حوالي ساعتين ونصف، مؤكدين بأن اغلبهم وصل متأخرا إلى الشواطئ، حيت سيعيشون نفس المعاناة في حالة العودة مساءا.

وفي نفس السياق، تشهد المدارة الطرقية المجاورة للجامعة الدولية بجوار اسواق السلام، والذي يرجح سببه أيضا إلى مشكل أضواء المرور الذي يستدعي معالجة تقنية من شأنها تحقيق انسيابية في حركة المرور خصوصا و ان المنطقة تعرف مرور الآلاف من العربات و الشاحنات خصوص المتجهة او القادمة من ميناء اكادير و الصويرة و غيرها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of صالح للسكن.. علامات جديدة تكشف “أسرار المريخ”

صالح للسكن.. علامات جديدة تكشف “أسرار المريخ”

2022-06-26 / 13:05
Photo of طقس الأحد.. أجواء حارة في مناطق من المملكة

طقس الأحد.. أجواء حارة في مناطق من المملكة

2022-06-26 / 09:08
Photo of كبار الصحفيين الأفارقة ورؤساء الإتحادات الكروية يهنؤون فوزي لقجع بمناسبة إنتخابه لولاية ثالثة

كبار الصحفيين الأفارقة ورؤساء الإتحادات الكروية يهنؤون فوزي لقجع…

2022-06-25 / 21:35
Photo of ألعاب البحر الأبيض المتوسط ​​بالجزائر.. الاتحاد الكرواتي لكرة الطائرة يستنكر “ظروف الإقامة الكارثية”

ألعاب البحر الأبيض المتوسط ​​بالجزائر.. الاتحاد الكرواتي لكرة الطائرة…

2022-06-25 / 19:13
Photo of “روداني” زعيم شبكة لتهجير البشر عبر مطار المنارة بمراكش

“روداني” زعيم شبكة لتهجير البشر عبر مطار المنارة بمراكش

2022-06-25 / 00:10
Photo of جماهير الوداد تقبل بكثافة على تذاكر مباراة حسم التتويج بدرع البطولة

جماهير الوداد تقبل بكثافة على تذاكر مباراة حسم التتويج…

2022-06-24 / 12:51
Photo of طانطان : الديستي تحبط شبكة لتهجير البشر

طانطان : الديستي تحبط شبكة لتهجير البشر

2022-06-23 / 23:54
Photo of أسعار تذاكر الرحلات البحرية .. توضيحات وزير النقل

أسعار تذاكر الرحلات البحرية .. توضيحات وزير النقل

2022-06-20 / 21:47
Photo of الرئيس الموريتاني يوجه برقية اطمئنان على صحة الملك محمد السادس

الرئيس الموريتاني يوجه برقية اطمئنان على صحة الملك محمد…

2022-06-19 / 21:48
Photo of وفد المؤتمر الوطني الشعبي للقدس يبدأ زيارة للمغرب

وفد المؤتمر الوطني الشعبي للقدس يبدأ زيارة للمغرب

2022-06-19 / 20:36

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق