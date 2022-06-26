اكادير : بلوكاج في حركة السير شمال المدينة بسبب الاشغال

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عبر عدد من السائقين ل ” هبة بريس ” عن إستيائهم من “البلوكاج” الذي يتكرر كل يوم خصوصا في وقات الدروة أيام نهاية الاسبوع، على طول الطريق الوطنية رقم واحد التي تمر من منطقة أنزا الى تغازوت شمال مدينة أكادير.

واوضح عدد من المتضررين في اتصالاتهم بالجريدة، بأنهم باتوا يعانون الولايلات مع مشكل الاكتضاض الناجم عن الاشغال بالطريق شمال المدينة، حيث إستغرق وصولهم منتصف زوال يوم أمس السبت من مدينة أكادير الى شواطئ تغازوت . كلم 25 و إيمي ودار حوالي ساعتين ونصف، مؤكدين بأن اغلبهم وصل متأخرا إلى الشواطئ، حيت سيعيشون نفس المعاناة في حالة العودة مساءا.

وفي نفس السياق، تشهد المدارة الطرقية المجاورة للجامعة الدولية بجوار اسواق السلام، والذي يرجح سببه أيضا إلى مشكل أضواء المرور الذي يستدعي معالجة تقنية من شأنها تحقيق انسيابية في حركة المرور خصوصا و ان المنطقة تعرف مرور الآلاف من العربات و الشاحنات خصوص المتجهة او القادمة من ميناء اكادير و الصويرة و غيرها.

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