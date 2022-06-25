قتيلان ومصابون في إطلاق نار بالعاصمة النرويجية أوسلو

هبة بريس - وكالات

اعتقلت السلطات في النرويج رجلا (42 عاما) ووجهت له اتهامات بالقتل ومحاولة القتل وارتكاب أعمال إرهابية، وذلك بعد حادث إطلاق نار في العاصمة أوسلو.

وقتل شخصان وأصيب 21 آخرون في الحادث الذي وقع في منطقة مزدحمة تشتهر بأنها مقصد للحياة الليلية.

وحدث إطلاق النار في نحو الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت غرنيتش) في ثلاثة مواقع، بينها حانة للمثليين.

وأُطلق النار في حانة “لندن بوب”، وبالقرب من ملهى نيلسن لموسيقى الجاز، ومطعم للوجبات السريعة.

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