مطار محمد الخامس ضمن أفضل 5 المطارات “الأكثر تحسنا” في العالم

هبة بريس

تم اختيار مطار محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن أفضل خمس المطارات “الأكثر تحسنا” في العالم، حسب ترتيب 2022 ل(World Airport Awards)، التابع للمنظمة الدولية المختصة في تنقيط النقل الجوي (Skytrax).

ويعكس تصنيف المطارات « الأكثر تحسنا في العالم » التحسن في جودة المطارات وفقا لمعايير برنامج (Airport Awards) التابع لـ Skytrax، التي تجري تقييمات لشركات الطيران والمطارات في جميع أنحاء العالم منذ 1989.

ويقيم البرنامج تطور المطار في التصنيف العام وتحسينات الأداء في عدد من الفئات لتحديد المطارات الأكثر تحسنا على مدار الاثني عشر شهرا الماضية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال مدير مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، عبد الحق مزور، إن « هذا التتويج هو نتيجة العمل اليومي لفرقنا التشغيلية وجميع شركائنا لتقديم أفضل خدمة لزبنائنا وركابنا وشركات الطيران ».

وأضاف مزور « نجعل من تحسين الاستقبال وجودة الخدمة والإجراءات الصحية أولوية مطلقة »، مبرزا أن الأعمال اليومية للمطار تتمحور حول الزبون.

وأشار في هذا الصدد إلى اعتماد مقاربة (lean sigma) لتسهيل رحلة الركاب، وتحديث المعدات والأثاث لتحسين الراحة وتسهيل التوجيه داخل المطار، على وضع فرق المطار رهن إشارة الركاب لمساعدتهم.

وأكد المسؤول أنه « سنواصل مضاعفة جهودنا يوميا لتحسين جودة الخدمة والضيافة في محطاتنا بشكل مستمر ».

وفي تصنيف Skytrax لسنة 2022 لأفضل المطارات « الأكثر تحسنا » في العالم، احتل مطار الرياض في المملكة العربية السعودية المركز الأول، متقدما على مطارات لاغوارديا في نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)، والدمام (المملكة العربية السعودية)، وسياتل – تاكوما (الولايات المتحدة) ومطار محمد الخامس بالدار البيضاء.

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