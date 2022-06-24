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فاس.. إيقاف مشتبه فيه بتهمة الحيازة وترويج المخدرات

2022-06-24 / 20:24
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ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة محارية العصابات بولاية أمن فاس أول يوم أمس الأربعاء 22 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 44 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات.

وجرى توقيف المشتبه فيه، من ذوي السوابق القضائية بحي سهريج كناوة بفاس، بعد أن تبين أنه يقوم بترويج المخدرات باستعمال سيارته، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على حوالي 01 كلغ من مخدر الشيرا، مبلغ 9000 درهم يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، فضلا عن حجز السيارة التي يتم استخدامها في ترويج وتوزيع المخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي باشرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات و مدى تورط المشتبه فيه في هذه القضية.

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