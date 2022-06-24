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المحكمة العليا الأمريكية تلغي حق المرأة في الإجهاض

2022-06-24 / 18:43
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ألغت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، الحق الدستوري الذي كان يمنح المرأة في الولايات المتحدة حرية الإجهاض.

وأنهت المحكمة الأمريكية بقرارها الحق الذي كان يعرف باسم “رو ضد واد” الصادر عام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض.

وقالت المحكمة، في بيان، إنه بإمكان كل ولاية أن “تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما كان سائدا قبل السبعينيات”، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس”.

وأضافت أن تنظيم الإجهاض “سيترك إلى الناس وممثليهم المنتخبين”.

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تعليق واحد

  1. هذه هي الدولة المستقلة الاي تسمع صراخ الشعب .اما دول الموز والتي تسمع للبنك الدولي وتعليماته تبقى بعيدة عن قلوب مواطنيها. حقوق المرأة العازبة وحرية الجسم والشواد والإرث. أجدادنا وآباءنا قاموا بتربيتنا على الرجولة وحب الوطن. ولاكن هناك مغاربة محسوبية علينا يريدون أن نلبس لباس النساء ونخرج للشارع به .

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