المحكمة العليا الأمريكية تلغي حق المرأة في الإجهاض

ألغت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، الحق الدستوري الذي كان يمنح المرأة في الولايات المتحدة حرية الإجهاض.

وأنهت المحكمة الأمريكية بقرارها الحق الذي كان يعرف باسم “رو ضد واد” الصادر عام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض.

وقالت المحكمة، في بيان، إنه بإمكان كل ولاية أن “تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما كان سائدا قبل السبعينيات”، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس”.

وأضافت أن تنظيم الإجهاض “سيترك إلى الناس وممثليهم المنتخبين”.

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