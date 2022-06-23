خبير اقتصادي..ارتفاع نسبة التضخم بالمغرب مرتبط بارتفاع أسعار المحروقات

هبة بريس _ الرباط

حذر خبراء من تداعيات ارتفاع نسبة التضخم في المغرب، إذ وصلت إلى 5.9%، وهي نسبة لم تسجل منذ عام 1995.

وبحسب الخبراء فإن تداعيات نسبة التضخم تؤثر بدرجة كبيرة على قطاعات عدة في البلاد، ويمكن أن تدفع بعض الشركات نحو الإفلاس، حال عدم تدخل الحكومة ومعالجة الأزمة بشكل حكيم.

وفي هذا الشق ؛ قال الخبير الاقتصادي رشيد ساري، إن ارتفاع نسبة التضخم مرتبط بارتفاع أسعار المحروقات وعوامل أخرى يشهدها العالم، إضافة لنسبة الجفاف التي يعانيها المغرب حاليا.

وأوضح أن التضخم الفلاحي أثر بدرجة كبيرة على نسبة التضخم العام، في حين أن ارتفاع الأسعار شمل جميع القطاعات في المغرب.

ولفت إلى ارتفاع التضخم يمكن أن يستمر ويصل إلى مستويات أكبر من المستويات الحالية في البلاد._ يقول ساري لسبونتيك _

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