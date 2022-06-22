بسبب الإساءة التي تعرضت لها.. الراقصة مايا تدخل إلى المستعجلات

2022-06-22 / 16:39
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نجلاء مزيان

كشفت مديرة أعمال الراقصة مايا عبر حساب الأخيرة بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن دخولها إلى مستشفى “نورت بريدج”  بالولايات المتحدة الأمريكية، في الساعات الأولى من صباح يومه الأربعاء.

و أضافت ذات المتحدثة عبر نفس المنصة أن مايا تحتاح إلى الراحة و أنها سوف تعود لجمهورها بعد أيام، مشيرة أنها توصلت بمجموعة من الرسائل التي تعذرت عن الرد عليهم بسبب حالتها الصحية.

و الجدير بالذكر أن الراقصة مايا كشفت عبر خاصية الستوري يوم أمس الثلاثاء، عن ارتفاع  ضغطها وشعورها بألم قوي بنصف رأسها، بسبب الإساءة التي تعرضت لها من طرف بعض أصحاب القنوات.

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‫23 تعليقات

  1. إبليس والشيطان يزين لهن الفواحش منذ البذاية وأخبركن بأنه سوف يضلكن في الدنيا ويتخلى عنكن في الآخرة..

  2. الحياة مدرسة كبيرة مهما تفوقت فيها
    لن تنال منها إلا شهادة الوفاة فالانسان يجب ان يفعل الخير مهما كان حجمه..

  3. هذه الراقصة شيطانة يقول الله عز وجل زين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن سبيل الله صدق الله العظيم .

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