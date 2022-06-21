وزيرة الداخلية الإسرائيلية: تجديد العلاقات بين البلدين من شأنه فتح آفاق للعمل سويا

هبة بريس

أكدت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أيليت شاكيد، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن “تجديد العلاقات المغربية الإسرائيلية من شأنه أن يفتح آفاقا للعمل سويا”.

جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب اجتماع العمل الذي عقدته السيدة شاكيد مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

ووصفت المسؤولة الإسرائيلية هذا الاجتماع بـ “المثمر”، مبرزة أنه شكل مناسبة لدراسة إنجاز مجموعة من المشاريع المشتركة.

وكان وزير الداخلية قد عقد، في وقت سابق اليوم، اجتماع عمل مع نظيرته الإسرائيلية، حضره عدد من كبار مسؤولي وزارتي الداخلية بالبلدين.

وبحسب بلاغ لوزارة الداخلية فإن هذا اللقاء يندرج في سياق الإعلان المشترك، بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل، الموقع أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في دجنبر 2020. كما يعكس التزام البلدين باستئناف الاتصالات الرسمية الكاملة بين النظراء المغاربة والإسرائيليين.

وشكل اجتماع العمل، يضيف المصدر ذاته، مناسبة لتبادل مثمر بين الوزيرين، بشأن قضايا تدخل ضمن اختصاصات قطاعيهما، على التوالي، والآفاق الواعدة للتعاون بين البلدين.

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