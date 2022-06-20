مهرجان تطوان السينمائي يهنئ الفائزين ويعلن عن موعد الدورة المقبلة

2022-06-20 / 12:08
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نجلاء مزيان

توج فيلم “جسد صغير” للمخرجة الإيطالية لاورا ساماني بالجائزة الكبرى لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط في دورته السابعة والعشرين، التي أقيمت في الفترة ما بين 10 و 17 يونيو الجاري، كما توج بجائزة لجنة النقد.

وحاز فيلم “صالون هدى” للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد على لجنة التحكيم الخاصة، بينما توج المخرج التونسي أنيس الأسود بجائزة العمل الأول عن فيلم “قدحة”. ونالت الممثلة الرومانية لونا ليشتو جائزة أحسن دور نسائي عن بطولتها في فيلم “قمر أزرق”، فيما عادت جائزة أحسن دور رجالي للممثل الفلسطيني أشرف برهوم عن الفيلم السوري “الغريب”.

وفي مسابقة الفيلم الوثائقي، كانت الجائزة الكبرى للمهرجان من نصيب المخرجة أسماء المدير عن فيلمها “في زاوية أمي”، بينما حاز المخرج المغربي بلال سالم على جائزة العمل الأول، عن فيلمه “صرة الصيف”. وكانت جائزة لجنة التحكيم الخاصة من نصيب فيلم “نحن” لمخرجته الفرنسية من أصول سينغالية أليس ديوب.

و أعربت مؤسسة مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط عن امتنانها لجميع المساهمين في إنجاح هذه الدورة، وكذا المشاركين والمتابعين لفعالياتها، كما ضربت لهم موعدا جديدا مع الدورة 28 من المهرجان، التي ستقام في الفترة ما بين 3 و 10 مارس 2023.

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